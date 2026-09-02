Πλεύρης: Στη Σάμο μόνο για καταγραφή οι μετανάστες από την Κρήτη – Περισσότερες αναχωρήσεις από αφίξεις

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Παρασκευά Παπαγεωργίου, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Ελισσαίο Μαυρατζώτη και τον Βουλευτή Σάμου της Νέας Δημοκρατίας, Χριστόδουλο Στεφανάδη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπυρίδων (Σπύρος) Σταθούλης, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, οι μεταφορές παράνομων μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν συνεπάγονται την παραμονή τους στη δομή του νησιού.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο παραμένει απολύτως δεσμευμένο στην αποφυγή επιβάρυνσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δέχθηκαν σημαντική πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι έως τις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν στη Σάμο περίπου 2.400 αφίξεις, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.900 αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο αφίξεων και αποχωρήσεων να παραμένει αρνητικό.

Ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι, όταν πραγματοποιούνται μεταφορές από την Κρήτη προς τη Σάμο, αυτές αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία καταγραφής και θα συνοδεύονται από αντίστοιχες αποχωρήσεις προς δομές της ενδοχώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πληρότητα της δομής της Σάμου θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην προκύψει νέα επιβάρυνση για το νησί και την τοπική κοινωνία.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Περιφέρειας και των δύο Δήμων της Σάμου, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.