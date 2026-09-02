ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολιτική
16:14 - 02 Σεπ 2026

Πλεύρης: Στη Σάμο μόνο για καταγραφή οι μετανάστες από την Κρήτη – Περισσότερες αναχωρήσεις από αφίξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Παρασκευά Παπαγεωργίου, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Ελισσαίο Μαυρατζώτη και τον Βουλευτή Σάμου της Νέας Δημοκρατίας, Χριστόδουλο Στεφανάδη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπυρίδων (Σπύρος) Σταθούλης, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, οι μεταφορές παράνομων μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν συνεπάγονται την παραμονή τους στη δομή του νησιού.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο παραμένει απολύτως δεσμευμένο στην αποφυγή επιβάρυνσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δέχθηκαν σημαντική πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι έως τις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν στη Σάμο περίπου 2.400 αφίξεις, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.900 αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο αφίξεων και αποχωρήσεων να παραμένει αρνητικό.

Ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι, όταν πραγματοποιούνται μεταφορές από την Κρήτη προς τη Σάμο, αυτές αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία καταγραφής και θα συνοδεύονται από αντίστοιχες αποχωρήσεις προς δομές της ενδοχώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πληρότητα της δομής της Σάμου θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην προκύψει νέα επιβάρυνση για το νησί και την τοπική κοινωνία.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Περιφέρειας και των δύο Δήμων της Σάμου, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική

Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου
Magazino

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή
Ειδήσεις

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας
Πολιτική

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/09/2026 - 16:33

Στα δόκανο της αστυνομίας έξι παίκτες παράνομων τυχερών παιγνίων στην Καλλιθέα – Βαρύτατες ποινικές κυρώσεις

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:33

Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία στο ζευγάρι

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:28

Λέσβος: Φορολογική «ανάσα» σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό

Magazino
02/09/2026 - 16:20

Hojicha: Το ιαπωνικό τσάι που εκθρονίζει το Matcha – Τι είναι, τι γεύση έχει και πώς να φτιάξετε Latte

Πολιτική
02/09/2026 - 16:14

Πλεύρης: Στη Σάμο μόνο για καταγραφή οι μετανάστες από την Κρήτη – Περισσότερες αναχωρήσεις από αφίξεις

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:11

Chevron: «Ρίχνει» $7 δισ. στη Βενεζουέλα για υπερδιπλασιασμό της παραγωγής πετρελαίου

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 16:02

Μπρατάκος: Ανάγκη για μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, αποκέντρωση της επιχειρηματικότητας και ελαφρύνσεις για τις ΜμΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/09/2026 - 15:53

Ryanair: «Πυρά» κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:50

Intracom Defense: Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική
02/09/2026 - 15:45

Καρφιά Βορίδη σε Σαμαρά: Προτιμά στην κυβέρνηση την Κωνσταντοπούλου επειδή ο Μητσοτάκης έφερε Πασόκους

Ειδήσεις
02/09/2026 - 15:37

ΗΠΑ: Εκτοξεύεται σε υψηλό τετραμήνου το ντίζελ – Νέα απειλή για τον πληθωρισμό

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 15:30

Σε υψηλό τριετίας οι τιμές του φυσικού αερίου – Ανησυχία για τα αποθέματα

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:27

Uber: Καταργεί 3.300 θέσεις εργασίας παγκοσμίως και περιορίζει δραστικά τη διοίκηση

Πολιτική
02/09/2026 - 15:21

Βολές Ερντογάν κατά Ελλάδας: Να εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που ακολουθεί

Ειδήσεις
02/09/2026 - 15:19

Κρήτη: Θύμα ηλεκτρονικής απάτης ο Δήμος Αγίου Νικολάου – Περίπου €500.000 η λεία

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:16

Μυτιληναίος: Βλέπουμε πλέον τις υποδομές ως εργαλεία για καλύτερη ποιότητα ζωής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/09/2026 - 15:08

H Citroёn γιορτάζει τα 40 χρόνια του ΒΧ GTi

Ειδήσεις
02/09/2026 - 15:03

Λειψία: Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Magazino
02/09/2026 - 14:45

«Ήμουν στον κόσμο τούτο, αλλά δεν ήμουν του κόσμου τούτου»

Πολιτική
02/09/2026 - 14:33

Μητσοτάκης: Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
02/09/2026 - 14:27

Citigroup: Πρόστιμο $6,3 εκατ. για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Magazino
02/09/2026 - 14:21

Το νέο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου έρχεται στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου

Πολιτική
02/09/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ: Καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρα στοιχεία για την εγχώρια συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα

Πολιτική
02/09/2026 - 14:08

Τσουκαλάς: Διαφήμιζαν τις μειώσεις τιμών, ενώ άφηναν ανεξέλεγκτο το ράλι ανατιμήσεων

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 13:58

Ήπιες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου – Η αγορά σταθμίζει τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά

Πολιτική
02/09/2026 - 13:57

Δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα

Νομίσματα
02/09/2026 - 13:38

Bitcoin: Σε φάση συσσώρευσης κάτω από τα $77.000 – Πού βρίσκεται η κρίσιμη αντίσταση

Οικονομία
02/09/2026 - 13:31

ΤτΕ: Ανοδικά τα επιτόκια στα υφιστάμενα δάνεια τον Ιούλιο

Ανεμοδείκτης
02/09/2026 - 13:28

Να που ο Σαμαράς «τρέχει» την κυβέρνηση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/09/2026 - 13:04

Morgan Stanley: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Alpha Bank

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ