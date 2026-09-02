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Σε υψηλό τριετίας οι τιμές του φυσικού αερίου – Ανησυχία για τα αποθέματα
Εμπορεύματα
15:30 - 02 Σεπ 2026

Σε υψηλό τριετίας οι τιμές του φυσικού αερίου – Ανησυχία για τα αποθέματα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έφτασαν την Τετάρτη (2/9) στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, καθώς η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια ενόψει του χειμώνα.

Η τιμή του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF της Ολλανδίας ξεπέρασε τα 75 €/MWh, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023. Στη συνέχεια υποχώρησε περίπου στα 72,70 €/MWh, παραμένοντας όμως αυξημένη κατά 0,7% σε ημερήσια βάση.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, oι τιμές του φυσικού αερίου ακολουθούν ανοδική πορεία εδώ και μήνες. Στα τέλη Ιουνίου είχαν υποχωρήσει κάτω από τα 40 €/MWh, ενώ έκτοτε αυξάνονται σταθερά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Οι εταιρείες συνηθίζουν να γεμίζουν τις αποθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα για την κάλυψη της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φέτος, ωστόσο, τα αποθέματα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, οι αποθήκες φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν γεμάτες κατά περίπου 63%, ενώ ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να φτάσουν το 80% πριν από τον χειμώνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο στόχος είναι εφικτό να επιτευχθεί. Ωστόσο, η Γερμανία, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην πετύχει τον προβλεπόμενο στόχο του 70% έως τον Νοέμβριο.

Αντίθετα, η Ιταλία, η δεύτερη μεγαλύτερη καταναλώτρια φυσικού αερίου στην ΕΕ, έχει ήδη γεμίσει τις αποθήκες της σε ποσοστό περίπου 83%.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν αναμένουν προς το παρόν κρίση στον εφοδιασμό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ωστόσο, εάν τα αποθέματα δεν αυξηθούν επαρκώς, οι χώρες θα χρειαστεί να αγοράζουν περισσότερο φυσικό αέριο στις αγορές spot μέσα στον χειμώνα, πιθανότατα σε υψηλότερες τιμές.

Η άνοδος των τιμών έχει κάνει τις ενεργειακές εταιρείες πιο επιφυλακτικές ως προς την αγορά φυσικού αερίου για αποθήκευση. Πολλές προτιμούν να περιμένουν την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των τιμών.

Η Anne-Sophie Corbeau, ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου στο Center on Global Energy Policy του Columbia University, προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού σχετικά με τα αποθέματα, καθώς όταν προκύπτουν προβλήματα στην ενεργειακή αγορά, μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα και να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 15:55
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