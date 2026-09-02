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Καρφιά Βορίδη σε Σαμαρά: Προτιμά στην κυβέρνηση την Κωνσταντοπούλου επειδή ο Μητσοτάκης έφερε Πασόκους
Πολιτική
15:45 - 02 Σεπ 2026

Καρφιά Βορίδη σε Σαμαρά: Προτιμά στην κυβέρνηση την Κωνσταντοπούλου επειδή ο Μητσοτάκης έφερε Πασόκους

Reporter.gr Newsroom
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  Νέα πυρά κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας τη στάση του και τις πολιτικές θέσεις που εκφράζονται από συνεργάτες του.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ο κ. Βορίδης άφησε αιχμές για την πολιτική στρατηγική του κ. Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφής και επεξεργασμένη πολιτική πρόταση πίσω από την αυτόνομη πολιτική του παρουσία.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν όταν αναφέρθηκε στην κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη συμμετοχή στελεχών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Σαμαράς έχει πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη επειδή έχει βάλει πολλούς Πασόκους στην κυβέρνηση αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης.

Και συνέχισε σε ιδιαίτερα σκωπτικό τόνο:

«Δηλαδή να διώξουμε τον Μητσοτάκη γιατί έχει Πασόκους στην κυβέρνηση αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου, με το ΠΑΣΟΚ και με όποιον να είναι αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς».

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν συνιστά συνεκτική πολιτική πρόταση, καθώς, όπως είπε, «δεν βγαίνει νόημα και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση η οποία να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία».

«Μου είναι ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη»

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε και στη στάση που έχει τηρήσει ο Αντώνης Σαμαράς απέναντι στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι, αν και δεν αισθάνεται συναισθηματική φόρτιση για τις πολιτικές εξελίξεις, θα προτιμούσε να μην είχε επιλέξει αυτή τη στάση.

«Δεν είμαι πολύ συναισθηματικός εγώ σε αυτά για να με πιάνει στεναχώρια αλλά θα ευχόμουνα να μην έχει τηρήσει αυτή τη στάση. Μου είναι ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε πως «δεν βλέπω κάτι το οποίο να δικαιολογεί αντικειμενικά την αυτοτελή, αυτόνομη πολιτική παρουσία του Αντ. Σαμαρά».

Ο κ. Βορίδης κλήθηκε να σχολιάσει και τις δηλώσεις συνεργατών του κ. Σαμαρά, με αφορμή χαρακτηρισμό σύμφωνα με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία «έχει καταλήξει σημιτικό ΠΑΣΟΚ και ολίγον ΛΑΟΣ».

Η απάντησή του ήταν άμεση:

«Τον εκφράζει, αν δεν τον εκφράζει ας βγει να το πει».

Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα για το πώς ακριβώς τοποθετείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας τις διαφορετικές και, όπως είπε, αντικρουόμενες κριτικές που δέχεται.

«Η κριτική λέει ότι έχασε την ψυχή της η ΝΔ και τι έγινε, έγινε ακροδεξιά ή έγινε κεντρώα Σημιτική; Το “ολίγον ΛΑΟΣ” ή δεν υπάρχει καθόλου γιατί εμείς γίναμε woke μαζί με τον Μητσοτάκη, ή παραμένουμε και είμαστε ακροδεξιοί και έχουμε επηρεάσει την ατζέντα της ΝΔ. Η ΝΔ τι είναι τελικά, είναι από δώθε ή είναι από κείθε; Δεν μπορεί να λες και τα δύο μαζί γιατί δεν βγαίνει νόημα», ανέφερε.

«Η βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία, ο κ. Βορίδης έθεσε ως βασικό στόχο την αυτοδυναμία.

«Η βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία», είπε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν αποκλείεται ένα σενάριο συνεργασίας με τον κ. Βελόπουλο, απάντησε:

«Ότι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βορίδης επέστρεψε την ερώτηση προς την πλευρά της αντιπολίτευσης:

«Το ερώτημα πρέπει να το αντιστρέψετε, δεν είναι σε εμάς είναι από την άλλη πλευρά διότι εγώ ακούω ότι όλα τα κόμματα, το ένα πίσω από το άλλο αποκλείουν τη συνεργασία με τη ΝΔ».

Η αντιπαράθεση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Ο πρώην υπουργός σχολίασε και το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής στελεχών που βρίσκονται κοντά στον κ. Σαμαρά.

Ο κ. Βορίδης, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη σχετική νομοθεσία, διερωτήθηκε γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα τίθεται εκ νέου στο επίκεντρο τρία χρόνια μετά.

«Αν αυτή είναι η ατζέντα γιατί δεν εκφράστηκε την ώρα που έπρεπε να εκφραστεί και εκφράζεται τρία χρόνια μετά», σημείωσε.

Και πρόσθεσε:

«Εγώ ξέρετε ότι έχω απόλυτη και κάθετη διαφωνία με τον γάμο όμως να δούμε το αποτέλεσμα, 400 γάμοι. Δεν έγινε καμιά επαναστατική ανατροπή. … Γίνεται κόλαση σε όλη την περιοχή και έρχεται ο άλλος και λέει ότι εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι 400 παντρευτήκανε».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 15:46
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