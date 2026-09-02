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Κρήτη: Θύμα ηλεκτρονικής απάτης ο Δήμος Αγίου Νικολάου – Περίπου €500.000 η λεία
Ειδήσεις
15:19 - 02 Σεπ 2026

Κρήτη: Θύμα ηλεκτρονικής απάτης ο Δήμος Αγίου Νικολάου – Περίπου €500.000 η λεία

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, αυτή τη φορά με θύμα τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ποσό που φέρεται να κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ.  

Οι άγνωστοι δράστες φαίνεται πως δημιούργησαν ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα, μέσω της οποίας κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση και να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από τον Δήμο σε λογαριασμούς. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε καταλήξει λίγες ημέρες νωρίτερα και ποσό 152.000 ευρώ, το οποίο είχε μεταφερθεί από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Είχε προηγηθεί η ηλεκτρονική απάτη στην Περιφέρεια Κρήτης

Η νέα υπόθεση έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, από τραπεζικούς λογαριασμούς της οποίας άγνωστοι δράστες είχαν μεταφέρει περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών.

Όπως είχε ανακοινώσει η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι δράστες είχαν προηγουμένως αποκτήσει τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας, καθώς υπάλληλοι είχαν καταχωρίσει λανθασμένα τα στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο που προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν η υπηρεσία.

Ακολούθησε η μεταφορά συνολικού ποσού περίπου 152.000 ευρώ, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Τα ποσά κάθε συναλλαγής ήταν σχετικά μικρά, πρακτική που παραπέμπει σε κατακερματισμό ή κατάτμηση των χρηματικών ποσών (smurfing). Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η Αρχή ξεκίνησε άμεσα έρευνα και διαπίστωσε ότι τα χρήματα μετακινήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τους αρχικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν στην απάτη σε άλλους λογαριασμούς, οι οποίοι ανήκαν σε άγνωστους δικαιούχους και τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, με έδρα σε διαφορετικές χώρες.

Μέσω επικοινωνίας και συνεργασίας με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών, η Αρχή κατάφερε μέχρι στιγμής να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσό που ξεπερνά το ήμισυ των 152.000 ευρώ που είχαν αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στις δύο υποθέσεις οι δράστες φαίνεται να ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο, γεγονός που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της ανεξάρτητης αρχής. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές.

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