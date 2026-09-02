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H Citroёn γιορτάζει τα 40 χρόνια του ΒΧ GTi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:08 - 02 Σεπ 2026

H Citroёn γιορτάζει τα 40 χρόνια του ΒΧ GTi

Νίκος Λιβανός
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Πριν γίνει ένα εμβληματικό αυτοκίνητο στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων, η ιστορία ξεκινά με το ίδιο το BX: αποκαλύφθηκε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και στη συνέχεια λανσαρίστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 1982, σχεδιασμένο από τον Ιταλό κατασκευαστή. αμαξωμάτων Bertone υπό την καθοδήγηση του Marcello Gandini, και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Citroën, με πάνω από 2,3 εκατομμύρια μονάδες να έχουν παραχθεί μέχρι το 1994.

Από αυτή την επιτυχία, μετά την ανανέωση του Ιούλιο του 1986, γεννήθηκε η πιο σπορ έκδοση της γκάμας: το BX GTi.

Σαράντα χρόνια μετά το ντεμπούτο του, παραμένει βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη ως ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα σεντά της εποχής του. Σχεδιασμένο κατηγορία να αντιμετωπίσει έναν σκληρό ανταγωνισμό στους σπορ στέισον βάγκον, κατάφερε να καθιερώσει ένα μοναδικό όραμα: να προσφέρει επιδόσεις υψηλού επιπέδου χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την ευελιξία. Σήμερα, η Citroën γιορτάζει αυτήν την επέτειο παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που ενσάρκωσε τέλεια το πνεύμα καινοτομίας και τον τόλμη της μάρκας.

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Όταν το BX GTi εισήχθη στο κάμα ως μέρος της ανανέωσης του μοντέλου του Ιούλιο του 1986, αντικατέστησε το BX 19 GT και το BX Sport. Με τον επικεφαλής του σχεδιαστή Carl Olsen -ο οποίος είχε σχεδιάσει επίσης το AX και το CX Series 2- είχε μια σαφή φιλοδοξία: να συνδυάσει τα σπορ διαπιστευτήρια του BX Sport με βελτιωμένη άνεση, αντάξια ενός πραγματικού οικογενειακού σεντάν. Αυτή η ανανέωση εισήγαγε φαρδύτερα εμπρός και πίσω φτερά, πιο περιμετρικά εκτεταμένους προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος και λευκά φλας που τώρα ευθυγραμμίζονται με τους προβολείς, ενώ ολόκληρο το αμάξωμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία γαλβανισμού για την αποφυγή διάβρωσης. Με μήκος 4,24 μέτρα, το BX GTi διέθετε μια άμεση αναγνώριση σιλουέτας, με την πίσω αεροτομή, τα μπροστάνια φώτα από το BX Sport, τις χαρακτηριστικές ζάντες και τα ειδικά ελαστικά. Τα διακριτικά λογότυπα «GTI» στα πίσω πλαϊνά πάνελ και την πίσω πόρτα υποδήλωναν τη θέση του στη σπορ οικογένεια της γκάμας BX.

Κάτω από το καπό, ο 4κύλινδρος, 8βάλβιδος κινητήρας με ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου απέδιδε 125 ίππους DIN και 175 Nm ροπής στις 4.500 σ.α.λ. – στοιχεία που επέτρεπαν γρήγορη επιτάχυνση και τελική ταχύτητα που άγγιζε το συμβολικό ορόσημο των 200 χλμ./ώρα, με χρόνο σπριντ από 0–1 χλμ. σε 30,5 δευτερόλεπτα

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 15:10
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