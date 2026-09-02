Βολές Ερντογάν κατά Ελλάδας: Να εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που ακολουθεί

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε για ακόμη μία φορά τη γνωστή ρητορική του σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιστάν.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο Ερντογάν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, και στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.

Η ερώτηση για την Ελλάδα

Δημοσιογράφος τον ρώτησε σχετικά με τη στάση της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι, ενώ η Αθήνα στέλνει μηνύματα διαλόγου προς την Τουρκία, παράλληλα ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητές της στα νησιά του Αιγαίου.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, δήλωσε ότι τα σχέδια της Ελλάδας στην περιοχή δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Ο Ερντογάν απάντησε:

«Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι η ευθύνη μας; Να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει».

«Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Εάν, για παράδειγμα, από το έδαφός μας, από το Κας, απευθύναμε μια έκκληση προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν; Έχουμε υπάρξει ειλικρινείς σε κάθε ζήτημα. Εμείς είμαστε η πλευρά που έχει επιδείξει εποικοδομητική στάση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν έχουμε δει την άλλη πλευρά να ανταποκρίνεται στην καλή μας θέληση».

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της. Το να αγνοούνται και να παραβιάζονται οι διεθνείς συνθήκες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ψύχραιμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης», συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Ιστορία αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους χρειάζεται να διδαχθούν από αυτήν. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», κατέληξε αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Δεν πρέπει να δοθεί χώρος σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την εσωτερική ειρήνη στη Συρία»

Σε άλλο σημείο, ο Ερντογάν ρωτήθηκε για την κατάσταση στη Συρία και προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις για όσους επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

«Ως Τουρκία, λέμε για τη Συρία σήμερα τα ίδια πράγματα που λέγαμε και χθες. Είχαμε επισημάνει ότι η Συρία δεν μπορεί να αποτελεί έναν χώρο όπου τρομοκρατικές οργανώσεις θα δρουν ελεύθερα, ότι η αστάθεια εκεί θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή και, τελικά, αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον και η Αμερική έχει κατανοήσει τις πραγματικότητες της Συρίας. Ο συριακός λαός έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, αλλά κατάφερε να παραμείνει στην πατρίδα του. Τώρα εργάζεται για την ανοικοδόμηση ολόκληρης της Συρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, καλώ όλες τις γειτονικές και φιλικές χώρες να βοηθήσουν στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας. Και εμείς θα συνεχίσουμε να απευθύνουμε αυτή την έκκληση.

Η κατάσταση στη Συρία είναι επίσης σημαντική, διότι αποδεικνύει πόσο σωστή είναι η αντίληψή μας και πόσο ρεαλιστική είναι η πολιτική μας απέναντι στη Συρία. Είναι επίσης κρίσιμο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Είναι απαραίτητο να μην δοθεί χώρος σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την εσωτερική ειρήνη της Συρίας. Ο δρόμος προς τη σταθερότητα στη Συρία περνά μέσα από την εξάλειψη των σπόρων της διχόνοιας», δήλωσε.

«Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμυνας»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και στην πιθανότητα μεταφοράς των S-400 σε τρίτη χώρα, ο Ερντογάν δήλωσε:

«Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα της διμερούς μας ατζέντας με τον κ. Πούτιν. Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες-εταίρους στο πρόγραμμα των F-35 και είχε συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Οι συζητήσεις για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθώς καταβάλλουμε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το KAAN. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμυνας. Αντιθέτως, διευρύνουμε τις επιλογές της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει μια ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για μια ισχυρή Τουρκία».

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