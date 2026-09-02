ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λειψία: Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
15:03 - 02 Σεπ 2026

Λειψία: Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την Τετάρτη την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε στη Γερμανία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δήλωσε ότι η επίθεση έφερε όλα τα χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας που υποστηρίζεται από κρατικό φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο εντόπισαν ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά και έναν πυροκροτητή στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για σημαντικό κόμβο πολιτικών εμπορευματικών μεταφορών και επιμελητειακής υποστήριξης του ΝΑΤΟ στην ανατολική Γερμανία, ενώ αποτελεί επίσης βάση για αρκετά από τα τεράστια ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov An-124.

Η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την μέρος ενός ευρύτερου υβριδικού πολέμου που αποσκοπεί στον εκφοβισμό και στη δημιουργία διχασμών στις χώρες που έχουν συσπειρωθεί γύρω από την Ουκρανία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και έχει δεσμευτεί να απαντήσει σε αυτό που η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε «αντιρωσική ενέργεια».

«Οι επιθέσεις στη Λειψία φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά τρομοκρατίας που υποστηρίζεται από κρατικό φορέα», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνάντησης της ΕΕ στην Ιρλανδία. «Θα απαντήσουμε αποφασιστικά».

Η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ επεξεργάζεται κυρώσεις που θα αφορούν το ρωσικό στρατιωτικό σύμπλεγμα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας ζήτησε τη λήψη μέτρων κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας — ενός δικτύου πλοίων που κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των ενεργειακών κυρώσεων.

Η ΕΕ και αρκετά κράτη μέλη της κάλεσαν Ρώσους διπλωματικούς εκπροσώπους για εξηγήσεις. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη και θα τερματίσει τη συμφωνία της με τον Ρωσικό Οίκο, το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο.

«Είναι προφανές ότι η Ρωσία δεν θεωρεί πως οι υβριδικές της δραστηριότητες εναντίον μας έχουν πολιτικό κόστος. Επομένως, για εκείνη αυτός είναι ο φθηνός τρόπος να δημιουργεί εντάσεις στην κοινωνία μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς.

«Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι αυτές οι ενέργειες ούτε θα μας εκφοβίσουν ούτε θα μας εμποδίσουν να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να διατηρούμε την πίεση προς τη Ρωσία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl4rqi3lwf8x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Γερμανία ερευνά υποθέσεις δολιοφθοράς

Καθώς η ΕΕ προετοίμαζε την απάντησή της, η Γερμανία βρισκόταν αντιμέτωπη με δύο νέες υποθέσεις πιθανής δολιοφθοράς μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αρχές ερευνούσαν πράξη βανδαλισμού σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα μονάδες λιγνιτικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 4.200 μεγαβάτ (MW), να τεθούν εκτός δικτύου.

Την Τρίτη, επίσης, συσκευές που περιείχαν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σε έναν από τους πιο κρίσιμους κόμβους υψηλής τάσης στο ανατολικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί κανένας ύποπτος. Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένων δυνάμεων ή ακροαριστερών εξτρεμιστών.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βρανδεμβούργου, Γιαν Ρέντμαν, δήλωσε ότι φαίνεται να υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των δύο περιστατικών, αλλά τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο τάσσεται υπέρ στενότερων σχέσεων με τη Μόσχα, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών σε γερμανικό κρατίδιο αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο ότι ένα κύμα τέτοιων επιθέσεων και περιστατικών εμφανίζεται και πάλι ακριβώς πριν από εκλογές», δήλωσε στο Reuters ο βουλευτής Αλεξάντερ Τρομ, ειδικός σε θέματα εσωτερικής πολιτικής του κυβερνώντος συντηρητικού στρατοπέδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl4s00xwe2s1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης

Citigroup: Πρόστιμο $6,3 εκατ. για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Citigroup: Πρόστιμο $6,3 εκατ. για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Citigroup: Πρόστιμο $6,3 εκατ. για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Citigroup: Πρόστιμο $6,3 εκατ. για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ανατολική Γερμανία: Ο φόβος για το έγκλημα χτυπά «κόκκινο» – Ασυμφωνία με τα πραγματικά δεδομένα
Ειδήσεις

Ανατολική Γερμανία: Ο φόβος για το έγκλημα χτυπά «κόκκινο» – Ασυμφωνία με τα πραγματικά δεδομένα

Πούτιν: Κερδίζουμε τον πόλεμο και δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες
Ειδήσεις

Πούτιν: Κερδίζουμε τον πόλεμο και δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας
Ειδήσεις

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:55

Διπλωματική νότα Άγκυρας προς Αθήνα για το Αιγαίο: Μαξιμαλιστικές αξιώσεις, δεν δεχόμαστε τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/09/2026 - 16:33

Στα δόκανο της αστυνομίας έξι παίκτες παράνομων τυχερών παιγνίων στην Καλλιθέα – Βαρύτατες ποινικές κυρώσεις

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:33

Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία στο ζευγάρι

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:28

Λέσβος: Φορολογική «ανάσα» σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό

Magazino
02/09/2026 - 16:20

Hojicha: Το ιαπωνικό τσάι που εκθρονίζει το Matcha – Τι είναι, τι γεύση έχει και πώς να φτιάξετε Latte

Πολιτική
02/09/2026 - 16:14

Πλεύρης: Στη Σάμο μόνο για καταγραφή οι μετανάστες από την Κρήτη – Περισσότερες αναχωρήσεις από αφίξεις

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:11

Chevron: «Ρίχνει» $7 δισ. στη Βενεζουέλα για υπερδιπλασιασμό της παραγωγής πετρελαίου

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 16:02

Μπρατάκος: Ανάγκη για μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, αποκέντρωση της επιχειρηματικότητας και ελαφρύνσεις για τις ΜμΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/09/2026 - 15:53

Ryanair: «Πυρά» κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:50

Intracom Defense: Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική
02/09/2026 - 15:45

Καρφιά Βορίδη σε Σαμαρά: Προτιμά στην κυβέρνηση την Κωνσταντοπούλου επειδή ο Μητσοτάκης έφερε Πασόκους

Ειδήσεις
02/09/2026 - 15:37

ΗΠΑ: Εκτοξεύεται σε υψηλό τετραμήνου το ντίζελ – Νέα απειλή για τον πληθωρισμό

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 15:30

Σε υψηλό τριετίας οι τιμές του φυσικού αερίου – Ανησυχία για τα αποθέματα

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:27

Uber: Καταργεί 3.300 θέσεις εργασίας παγκοσμίως και περιορίζει δραστικά τη διοίκηση

Πολιτική
02/09/2026 - 15:21

Βολές Ερντογάν κατά Ελλάδας: Να εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που ακολουθεί

Ειδήσεις
02/09/2026 - 15:19

Κρήτη: Θύμα ηλεκτρονικής απάτης ο Δήμος Αγίου Νικολάου – Περίπου €500.000 η λεία

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:16

Μυτιληναίος: Βλέπουμε πλέον τις υποδομές ως εργαλεία για καλύτερη ποιότητα ζωής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/09/2026 - 15:08

H Citroёn γιορτάζει τα 40 χρόνια του ΒΧ GTi

Ειδήσεις
02/09/2026 - 15:03

Λειψία: Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Magazino
02/09/2026 - 14:45

«Ήμουν στον κόσμο τούτο, αλλά δεν ήμουν του κόσμου τούτου»

Πολιτική
02/09/2026 - 14:33

Μητσοτάκης: Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
02/09/2026 - 14:27

Citigroup: Πρόστιμο $6,3 εκατ. για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Magazino
02/09/2026 - 14:21

Το νέο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου έρχεται στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου

Πολιτική
02/09/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ: Καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρα στοιχεία για την εγχώρια συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα

Πολιτική
02/09/2026 - 14:08

Τσουκαλάς: Διαφήμιζαν τις μειώσεις τιμών, ενώ άφηναν ανεξέλεγκτο το ράλι ανατιμήσεων

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 13:58

Ήπιες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου – Η αγορά σταθμίζει τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά

Πολιτική
02/09/2026 - 13:57

Δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα

Νομίσματα
02/09/2026 - 13:38

Bitcoin: Σε φάση συσσώρευσης κάτω από τα $77.000 – Πού βρίσκεται η κρίσιμη αντίσταση

Οικονομία
02/09/2026 - 13:31

ΤτΕ: Ανοδικά τα επιτόκια στα υφιστάμενα δάνεια τον Ιούλιο

Ανεμοδείκτης
02/09/2026 - 13:28

Να που ο Σαμαράς «τρέχει» την κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ