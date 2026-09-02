Λειψία: Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την Τετάρτη την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε στη Γερμανία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δήλωσε ότι η επίθεση έφερε όλα τα χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας που υποστηρίζεται από κρατικό φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο εντόπισαν ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά και έναν πυροκροτητή στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για σημαντικό κόμβο πολιτικών εμπορευματικών μεταφορών και επιμελητειακής υποστήριξης του ΝΑΤΟ στην ανατολική Γερμανία, ενώ αποτελεί επίσης βάση για αρκετά από τα τεράστια ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov An-124.

Η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την μέρος ενός ευρύτερου υβριδικού πολέμου που αποσκοπεί στον εκφοβισμό και στη δημιουργία διχασμών στις χώρες που έχουν συσπειρωθεί γύρω από την Ουκρανία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και έχει δεσμευτεί να απαντήσει σε αυτό που η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε «αντιρωσική ενέργεια».

«Οι επιθέσεις στη Λειψία φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά τρομοκρατίας που υποστηρίζεται από κρατικό φορέα», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνάντησης της ΕΕ στην Ιρλανδία. «Θα απαντήσουμε αποφασιστικά».

Η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ επεξεργάζεται κυρώσεις που θα αφορούν το ρωσικό στρατιωτικό σύμπλεγμα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας ζήτησε τη λήψη μέτρων κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας — ενός δικτύου πλοίων που κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των ενεργειακών κυρώσεων.

Η ΕΕ και αρκετά κράτη μέλη της κάλεσαν Ρώσους διπλωματικούς εκπροσώπους για εξηγήσεις. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη και θα τερματίσει τη συμφωνία της με τον Ρωσικό Οίκο, το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο.

«Είναι προφανές ότι η Ρωσία δεν θεωρεί πως οι υβριδικές της δραστηριότητες εναντίον μας έχουν πολιτικό κόστος. Επομένως, για εκείνη αυτός είναι ο φθηνός τρόπος να δημιουργεί εντάσεις στην κοινωνία μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς.

«Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι αυτές οι ενέργειες ούτε θα μας εκφοβίσουν ούτε θα μας εμποδίσουν να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να διατηρούμε την πίεση προς τη Ρωσία».

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Η Γερμανία ερευνά υποθέσεις δολιοφθοράς

Καθώς η ΕΕ προετοίμαζε την απάντησή της, η Γερμανία βρισκόταν αντιμέτωπη με δύο νέες υποθέσεις πιθανής δολιοφθοράς μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αρχές ερευνούσαν πράξη βανδαλισμού σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα μονάδες λιγνιτικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 4.200 μεγαβάτ (MW), να τεθούν εκτός δικτύου.

Την Τρίτη, επίσης, συσκευές που περιείχαν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σε έναν από τους πιο κρίσιμους κόμβους υψηλής τάσης στο ανατολικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί κανένας ύποπτος. Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένων δυνάμεων ή ακροαριστερών εξτρεμιστών.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βρανδεμβούργου, Γιαν Ρέντμαν, δήλωσε ότι φαίνεται να υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των δύο περιστατικών, αλλά τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο τάσσεται υπέρ στενότερων σχέσεων με τη Μόσχα, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών σε γερμανικό κρατίδιο αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο ότι ένα κύμα τέτοιων επιθέσεων και περιστατικών εμφανίζεται και πάλι ακριβώς πριν από εκλογές», δήλωσε στο Reuters ο βουλευτής Αλεξάντερ Τρομ, ειδικός σε θέματα εσωτερικής πολιτικής του κυβερνώντος συντηρητικού στρατοπέδου.

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