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Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ ζωντανεύει ξανά μέσα από την Ένατη Τέχνη
Magazino
13:57 - 08 Σεπ 2026

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ ζωντανεύει ξανά μέσα από την Ένατη Τέχνη

Reporter.gr Newsroom
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Ροκ ποιητής, αντισυμβατικός, γνήσιος, αυτοκαταστροφικός, ρομαντικός επαναστάτης, εμβληματική φιγούρα της μεταπολιτευτικής γενιάς, περιθωριακός με συνείδηση, χαρισματικός ερμηνευτής. «Εν κατακλείδι», ο Παύλος Σιδηρόπουλος [1948-1990] έφυγε νωρίς, άφησε όμως πίσω του κάτι απόλυτα διαχρονικό: τραγούδια που μοιάζουν με εξομολογήσεις και σιωπές που ακόμα ηχούν.

Τα λόγια για να περιγράψει κανείς την μορφή του Παύλου Σιδηρόπουλου είναι περιττά. Ένας από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής με το διαχρονικό έργο του να παίζει σε λούπα μέχρι και σήμερα. Μια βιογραφία που μόνο η τέχνη των κόμικς θα μπορούσε να αποδώσει με τέτοια ζωντάνια, μέσα από το πενάκι του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη και το ονειρικό σενάριο του Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου.

Ένα κόμικς για τον Πρίγκιπα της ελληνικής ροκ που δεν έζησε για να σωθεί, αλλά έζησε για να αισθανθεί μέχρι τέλους. Ένα έργο που αποτυπώνει τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στη δημιουργία και την αυτοκαταστροφή, το φως και το σκοτάδι ενός αλήτη διανοούμενου που λογοκρίθηκε και η μεγαλύτερη εκτίμηση ήρθε μεταθάνατον. Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή του: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του.»

Δείτε εδώ το αποκλειστικό trailer αφιερωμένο στην έκδοση.

Άντε να φεύγω τώρα,

είναι η ώρα και ίσως σας ξαναδώ…

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου

Σχέδιο: Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης

Τιμή: €18,80

ISBN: 978-618-206-237-1

Ημ. Κυκλοφορίας: Μάιος 2026

Είδος: Βιογραφία, κοινωνικό, μουσικό

Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Σελίδες: 124

Σχήμα: 21Χ28 εκ.

Χρώμα: Έγχρωμο

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