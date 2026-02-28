Το Ιράν «έκλεισε» τα Στενά του Ορμούζ – Φόβοι για εκτόξευση των τιμών πετρελαίου

Η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην παγκόσμια ναυτιλία έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν τα Στενά του Ορμούζ, διαμηνύοντας ότι η διέλευση δεν είναι ασφαλής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού των «Ισλαμικών Φρουρών της Επανάστασης», μεταδόθηκε ηχητικό μήνυμα προς όλα τα διερχόμενα πλοία, στο οποίο επισημαίνεται ότι «απαγορεύεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ» και ότι «κανένα πλοίο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν επιτρέπεται να περάσει».

Παράλληλα, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι «οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν διάφορα πλοία ότι λόγω της επισφαλούς κατάστασης γύρω από το στενό, εξαιτίας της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ και των αντίποινων του Ιράν, δεν είναι ασφαλές να περάσουν το στενό αυτή τη στιγμή. Με την αναστολή διέλευσης πλοίων και δεξαμενόπλοιων, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει».

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στη ναυτιλιακή αγορά, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του περάσματος για τη διακίνηση πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά της, η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations δήλωσε ότι έλαβε πολλές αναφορές από πλοία που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες είχαν λάβει μηνύματα σχετικά με το κλείσιμο των Στενών.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε αρχικά και η ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, Operation Aspides, σύμφωνα με την οποία οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν ραδιοφωνικά μηνύματα σε πλοία, προειδοποιώντας ότι δεν μπορούν να εισέλθουν στο Στενό του Ορμούζ.

Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει

Η Αγγελική Φράγκου, σύμφωνα με δήλωσή της που μετέδωσαν τα διεθνή μέσα, είπε πως μέχρι νεωτέρας κανένα πλοίο δεν πρόκειται να μπει στα Στενά.

«Τα πλοία λαμβάνουν υψηλής συχνότητας ραδιομεταδόσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης που λένε “κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει το Στενό του Ορμούζ”», δήλωσε, από τη μεριά του, και ο Λοχαγός Σωκράτης Ραβάνος, αναφερόμενος στο κρίσιμο παγκόσμιο ναυτιλιακό πέρασμα.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι επίσημη ανακοίνωση από την Τεχεράνη δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

Σκληροπυρηνικοί Ιρανοί πολιτικοί έχουν απειλήσει και στο παρελθόν ότι θα κλείσουν το στενό σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί ποτέ σχετική επίσημη απόφαση.

Σε επιφυλακή και η ελληνική ναυτιλία - Επιβεβαίωση και από το Υπ. Ναυτιλίας

Το απόγευμα του Σαββάτου (28/2), κατόπιν περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επιβεβαίωσαν ότι, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα, δηλώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεωτέρας.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λέμβων (skiffs) που επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ κάλεσε τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεώτερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για τα ανωτέρω.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας.

Σημειώνεται πως και σε προηγούμενη σχετική ανακοίνωσή του, το Υπ. Ναυτιλίας της Ελλάδας είχε καλέσει τα πλοία υπό ελληνική σημαία να επιδείξουν τη μέγιστη επαγρύπνηση και να αποφεύγουν τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ, μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με σχετική οδηγία που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Η εξελισσόμενη κατάσταση επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον ευρύτερο Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ, στον Κόλπο του Ομάν και στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα», αναφέρεται στο έγγραφο, το οποίο καλεί τις διαχειρίστριες εταιρείες να εφαρμόσουν το υψηλότερο επίπεδο μέτρων ασφαλείας στις εν λόγω περιοχές, καθώς και στα ισραηλινά λιμάνια, μέχρι νεωτέρας.

Η οδηγία προειδοποιεί επίσης τα πλοία να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για ενδεχόμενες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πλήγματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις, παρενοχλήσεις ή ηλεκτρονικές παρεμβολές, καθώς και για διαταραχές στα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας των πλοίων.

Γιατί είναι τόσο κρίσιμα τα Στενά

Με το Ιράν στα βόρεια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν στα νότια, τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αφού αποτελούν το πέρασμα για τη διακίνηση του 20% περίπου του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Παράλληλα, οι περισσότεροι προμηθευτές γύρω από τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν άλλη θαλάσσια οδό για τις εξαγωγές τους.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2025, διακινούνται περίπου 16,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων την ημέρα μέσω του στενού, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η πλωτή οδός είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σχεδόν το 1/5 της παγκόσμιας προμήθειας LNG -κυρίως από το Κατάρ- πέρασε μέσω αυτού του καναλιού πέρυσι.

Αυτό σημαίνει ότι το οριστικό τους κλείσιμο θα προκαλέσει αύξηση των τιμών και αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία.

Σημειώνεται πως οι τιμές του αργού είχαν ήδη φτάσει σε υψηλό επτά μηνών τον Φεβρουάριο, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις.

Το κλείσιμο των Στενών θα έπληττε βέβαια, πολύ γρήγορα την οικονομία του Ιράν, καθώς δεν θα μπορούσε να εξάγει ούτε αυτό το πετρέλαιό του, που αποτελεί βασική πηγή εσόδων για το καθεστώς.

Η διακοπή των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα ενείχε επίσης τον κίνδυνο να επιφέρει την αντίδραση της Κίνας, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού αργού πετρελαίου και έναν κρίσιμο εταίρο που έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να προστατεύσει το Ιράν από κυρώσεις.