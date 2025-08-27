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Σκρέκας: Στόχος των μέτρων της ΔΕΘ η ουσιαστική στήριξη της μεσαίας τάξης
Οικονομία
16:18 - 27 Αυγ 2025

Σκρέκας: Στόχος των μέτρων της ΔΕΘ η ουσιαστική στήριξη της μεσαίας τάξης

Reporter.gr Newsroom
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Από τη Θεσσαλονίκη, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, μίλησε στο ΕΡΤ News τονίζοντας πως τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αποσκοπούν στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως δήλωσε, τα μέτρα αυτά πρέπει να φέρουν απτά αποτελέσματα στα νοικοκυριά, δημιουργώντας προοπτικές για τις νέες γενιές και στηρίζοντας μια σταθερή οικονομική στρατηγική. Αν και απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, ξεκαθάρισε πως το υπερπλεόνασμα θα κατευθυνθεί στοχευμένα προς εκείνους που έχουν σηκώσει το βάρος της κρίσης: τη μεσαία τάξη.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση που ζητά επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν αποθέματα για κάτι τέτοιο», καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν ήδη δεσμευτεί για μέτρα στήριξης. «Τα επιπλέον έσοδα προέρχονται από τουρισμό, επενδύσεις και αυξημένη δραστηριότητα, όχι από παροχές που δεν μπορούν να καλυφθούν», υπογράμμισε.

Σε ερωτήσεις για τη δημοσκοπική φθορά της ΝΔ, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι τα μέτρα δεν αποτελούν επικοινωνιακό χειρισμό ή πολιτικό αντιπερισπασμό, αλλά ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. «Ο μοναδικός λόγος που θα ανακοινωθούν είναι γιατί τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να ανασάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις επικρίσεις για παλαιότερα ανεκπλήρωτα μέτρα, όπως αυτά που είχαν εξαγγελθεί το 2014 από τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «εμείς θα παρουσιάσουμε μέτρα που θα υλοποιηθούν – όχι λόγια χωρίς αντίκρισμα».

Σχετικά με τις φήμες για νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στον κ. Τσίπρα, αλλά η ΝΔ είναι συγκεντρωμένη στο να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ανακλήσεων αδειών και επιστροφών ποσών από αναπτυξιακά έργα, σημείωσε ότι πρόκειται για προβλεπόμενη διαδικασία λόγω μη ολοκλήρωσης των επενδύσεων εντός των χρονικών ορίων. «Δεν μιλάμε για παρανομίες αλλά για τυπικές επιστροφές κρατικών κονδυλίων», ξεκαθάρισε.

Τέλος, σε ερώτηση για τον εκλογικό νόμο, ο κ. Σκρέκας παρέπεμψε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, δηλώνοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και δεν χρειάζεται νέα δήλωση».

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