Δημοσκόπηση Marc: Ισχυρή στήριξη των πολιτών στα πρόστιμα για τα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για την εφημερίδα Real News, η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ των προστίμων που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς) σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, λόγω παραβίασης του πλαφόν κέρδους – όπως ίσχυε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο – και του κώδικα δεοντολογίας, που εφαρμόζεται από την Άνοιξη του 2026.
Η στάση των πολιτών απέναντι στις ελεγκτικές παρεμβάσεις είναι ξεκάθαρα θετική:
- Το 74,1% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει την επιβολή προστίμων ως «σίγουρα θετική»,
- ενώ ένα επιπλέον 23% τη θεωρεί «μάλλον θετική».
Αντίστοιχα, ευρεία αποδοχή καταγράφεται και για τη σύσταση της νέας ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή:
- Το 33,4% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία «θετικά»,
- ενώ το 30,1% τη θεωρεί «μάλλον θετική».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία της νέας αρχής έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, προκειμένου να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση.
Παράλληλα, πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται, με στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και η προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό.