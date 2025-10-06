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Δημοσκόπηση Marc: Ισχυρή στήριξη των πολιτών στα πρόστιμα για τα σούπερ μάρκετ
Οικονομία
12:56 - 06 Οκτ 2025

Δημοσκόπηση Marc: Ισχυρή στήριξη των πολιτών στα πρόστιμα για τα σούπερ μάρκετ

Reporter.gr Newsroom
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Με ποσοστά άνω του 60% και 70%, οι πολίτες δηλώνουν ότι συμφωνούν με την επιβολή προστίμων σε σούπερ μάρκετ και στηρίζουν την πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης να προχωρήσει στη δημιουργία νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για την εφημερίδα Real News, η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ των προστίμων που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς) σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, λόγω παραβίασης του πλαφόν κέρδους – όπως ίσχυε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο – και του κώδικα δεοντολογίας, που εφαρμόζεται από την Άνοιξη του 2026.

Η στάση των πολιτών απέναντι στις ελεγκτικές παρεμβάσεις είναι ξεκάθαρα θετική:

  • Το 74,1% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει την επιβολή προστίμων ως «σίγουρα θετική»,
  • ενώ ένα επιπλέον 23% τη θεωρεί «μάλλον θετική».

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Αντίστοιχα, ευρεία αποδοχή καταγράφεται και για τη σύσταση της νέας ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή:

  • Το 33,4% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία «θετικά»,
  • ενώ το 30,1% τη θεωρεί «μάλλον θετική».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία της νέας αρχής έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, προκειμένου να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση.

Παράλληλα, πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται, με στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και η προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό.

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