Το ΠΑΣΟΚ «ξεκόλλησε» παρά τα unfair της πρώτης δημοσκόπησης της σεζόν

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι έδειξε άνοδο του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη με έκπληξη διάβασαν δημοσιεύματα στα οποία γίνεται ξανά λόγος για «κολλημένη βελόνα».

Η δημοσκόπηση της GPO για το Star που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/9) δείχνει άνοδο περίπου 2 μονάδων για το ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ «από το πρωί διαβάζουμε copy paste τίτλους σε σειρά ειδησεογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που… δεν “ξεκολλάει” στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO».

Στην πραγματικότητα βέβαια, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η ΕΛΑΣ υποχώρησε 0,6% στην εκτίμηση ψήφου και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2% .

Σημειώνεται επίσης πως η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και Τσίπρα, ενώ ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει πάει στη ΔΕΘ.

Το παράδοξο είναι πως ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παραταύτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο “έπεισε” σε σχέση με τις εξαγγελίες των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιο τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ.

«Είναι εντυπωσιακό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εχει πείσει το 10% χωρίς να έχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του», σχολιάζουν με νόημα από το ΠΑΣΟΚ.

Πηγές του κόμματος επισημαίνουν ακόμα τα εξής:

«Ενώ έως πριν λίγες μέρες, υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διενεργηθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ, αυτό δεν τηρήθηκε και δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Και το συμπέρασμα:

Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν “δεν ξεκολλάει”.

Το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει. Γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό και άρχισαν τις τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας».