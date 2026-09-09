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GPO: Tι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική
21:39 - 09 Σεπ 2026

GPO: Tι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Οι εξαγγελίες στην 90η ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσαν μικρή ώθηση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία «τσίμπησε» 1,6 μονάδες στην δημοσκόπηση της GPO, την πρώτη μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 30,6% στην εκτίμηση ψήφου.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμά της, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και το ΠΑΣΟΚ ενισχύει τα ποσοστά του.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα πέφτει στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%, και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, ενώ σημαντικά ζημιωμένη είναι η Μαρία Καρυστιανού με 3,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μένει εκτός Βουλής με 1,3%.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών σχετικά με τα οικονομικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν ή ανακοινώθηκαν ενόψει της ΔΕΘ. Το 44,6% των ερωτηθέντων θεωρεί «κοστολογημένο και ρεαλιστικό» το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.

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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το σχέδιο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, θετική άποψη εκφράζει το 20,4%, ενώ για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 24,9%.

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Στη σύγκριση των πολιτικών αρχηγών ως προς το ποιος έπεισε περισσότερο τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25,9%, έναντι 15,5% του Αλέξη Τσίπρα.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διευρύνει τη διαφορά της από την ΕΛ.Α.Σ., η οποία καταγράφεται στο 16%, έναντι 17,6% στην προηγούμενη μέτρηση της MRB τον Ιούλιο. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο 1,7 μονάδας και διαμορφώνεται στο 12,8%, περιορίζοντας την απόσταση από την ΕΛ.Α.Σ. στις 3,2 μονάδες.

Η εικόνα της μέτρησης παραπέμπει σε οκτακομματική Βουλή. Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 9%, διατηρώντας οριακό προβάδισμα έναντι του ΚΚΕ, που συγκεντρώνει 8,8%, με τα δύο κόμματα να διεκδικούν την τέταρτη θέση.

Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 4,9%, ενώ η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο 3,7%. Σημαντική μεταβολή καταγράφεται για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο από το 8,8% του Ιουλίου υποχωρεί στο 3,6%, χάνοντας 5,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%.

Παράλληλα, ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, καθώς στην πρόθεση ψήφου η σχετική «ζώνη» ανέρχεται στο 14,5%.

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Αυξάνεται η ανησυχία για ένα θερμό επεισόδιο

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η έρευνα καταγράφει αυξημένο βαθμό ανησυχίας για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, το 51,2% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά», ενώ το 48,2% απαντά ότι ανησυχεί «λίγο» ή «καθόλου».

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 21:46
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