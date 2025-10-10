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Jefferies: Η Ελλάδα ως success story της Ευρωζώνης - Αντικαθιστά Nvidia με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Οικονομία
14:20 - 10 Οκτ 2025

Jefferies: Η Ελλάδα ως success story της Ευρωζώνης - Αντικαθιστά Nvidia με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Jefferies αναβαθμίζει θεαματικά τη θέση της Ελλάδας στα διεθνή χαρτοφυλάκια, αφαιρώντας τη μετοχή της Nvidia και εντάσσοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ επισημαίνει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο και οι τράπεζες πρωταγωνιστούν σε μια από τις πιο εντυπωσιακές οικονομικές μεταμορφώσεις της Ευρώπης.

Βάσει της πρόσφατης έκθεσης του αμερικανικού οίκου Jefferies με τίτλο “GREED & Fear – Greece and the duration of a mania” (9 Οκτωβρίου 2025), η Ελλάδα αναδεικνύεται σε success story της Ευρωζώνης, μετά από μια δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ο αναλυτής Christopher Wood υπογραμμίζει την ισχυρή δυναμική της χώρας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία πλέον εμφανίζει σταθερή ανάπτυξη και θετικά μακροοικονομικά στοιχεία.

Η έκθεση τονίζει ότι η επανεκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2023 εξασφαλίζει συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, με βασικούς πυλώνες:

  • Δημοσιονομική πειθαρχία
  • Ψηφιοποίηση του κράτους
  • Φορολογική μεταρρύθμιση

Η Ελλάδα παρουσίασε πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2024, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ το 2026 από 209,4% το 2020, πλέον χαμηλότερα από την Ιταλία.

Χρηματιστήριο και ελληνικές μετοχές

Η Jefferies επισημαίνει την ισχυρή άνοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να έχει ενισχυθεί κατά 217% από το 2020. Σημαντική ώθηση έχει δοθεί από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, οι οποίες πλέον αντιστοιχούν στο 69% του MSCI Greece Index και έχουν σημειώσει άνοδο 390% σε ευρώ την τελευταία τριετία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μετοχών GREED & fear, ο οίκος αντικαθιστά τη μετοχή της αμερικανικής Nvidia με την ελληνική εταιρεία κατασκευής υποδομών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω των κινδύνων που ενέχει η αυξανόμενη προσφυγή σε κυκλικές συναλλαγές και της υψηλής προηγούμενης απόδοσης της Nvidia (+595% από τον Απρίλιο 2023).

Ο αναλυτής Alexander Demetriou διατηρεί σύσταση “buy” για όλες τις τραπεζικές μετοχές, προβλέποντας ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει στο 11,1% ετησίως, διπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Μακροοικονομικά δεδομένα και πιστωτική επέκταση

Η διαδικασία επαναμόχλευσης της οικονομίας βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια, καθώς ο δείκτης καθαρές υποχρεώσεις/EBITDA για τις εισηγμένες επιχειρήσεις είναι μόλις 0,45x, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) φτάνει το 14,6% για το 2025.

Μέχρι στιγμής, μόνο €4,1 δισ. από τα €17,7 δισ. δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) έχουν διοχετευθεί μέσω τραπεζών, πράγμα που σημαίνει ότι οι ρυθμοί πιστωτικής αύξησης προέρχονται κυρίως από την αγορά πριν ενεργοποιηθεί πλήρως το RRF.

Ψηφιακή διακυβέρνηση και φορολογική βάση

Η Jefferies αναδεικνύει την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό:

  • Κατάργηση ή μείωση 83 φόρων από το 2019
  • Αυτοματοποίηση 2.200 δημόσιων υπηρεσιών μέσω ενιαίου ψηφιακού ID και προσωπικού αριθμού
  • Η ψηφιοποίηση ενίσχυσε τη φορολογική βάση και την εμπιστοσύνη των πολιτών, βελτιώνοντας συνολικά το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο στήριξης της τραπεζικής ενοποίησης στην ΕΕ, αναφερόμενη στη στήριξη της κυβέρνησης στην συμφωνία UniCredit-Alpha Bank, σε αντίθεση με την πιο επιφυλακτική στάση του Βερολίνου στο ενδεχόμενο UniCredit-Commerzbank.

Προβλέψεις για την ανάπτυξη και τα ομόλογα

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026.

Ο δείκτης MSCI Greece διαπραγματεύεται σε 9,4 φορές τα κέρδη 12μήνου, με προβλεπόμενη αύξηση κερδών 7,1%, καταδεικνύοντας ότι η αγορά παραμένει φθηνή σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων βρίσκονται πλέον κάτω από αυτές της Ιταλίας και της Γαλλίας, στοιχείο που η Jefferies θεωρεί «απολύτως λογικό» δεδομένης της βελτίωσης των δημοσιονομικών.

Η έκθεση κλείνει με τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης της ανάπτυξης, στηριζόμενη κυρίως στις δικές της δυνάμεις. Η ανάκαμψη της οικονομίας, η σταθερότητα του χρηματιστηρίου, η μεταρρυθμιστική πολιτική και η ισχυρή πιστωτική επέκταση δημιουργούν ένα θετικό επενδυτικό περιβάλλον, καθιστώντας τη χώρα ένα πρότυπο ανάκαμψης στην Ευρωζώνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 14:22
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