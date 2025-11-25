ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurostat: Αλμα 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων - Σημαντική πτώση του ιδιωτικού χρέους
Οικονομία
16:19 - 25 Νοε 2025

Eurostat: Αλμα 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων - Σημαντική πτώση του ιδιωτικού χρέους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αξιοσημείωτη βελτίωση στο πραγματικό διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών, καθώς και στη συνολική πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών, εντοπίζει η Eurostat στη νέα ετήσια ανάλυσή της.

Τα ευρήματα αυτά, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αποτελούν ένδειξη ότι η οικονομική ανάκαμψη της τελευταίας εξαετίας έχει ξεπεράσει τις πιέσεις του αυξημένου κόστους ζωής και μεταφράζεται σε ουσιαστική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.

Αύξηση 22,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα την περίοδο 2019 - 2024

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, μέσω της νέας της μέτρησης που αφορά την τελευταία εικοσαετία και δημοσιεύθηκε σήμερα, καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο 22,3% στο πραγματικό εισόδημα του μέσου Έλληνα μέσα σε έξι χρόνια (2019–2024). Η ανοδική τάση διακόπηκε μόνο το 2020, όταν η πανδημία επέφερε προσωρινή μείωση.

Οι πίνακες της Eurostat αποτυπώνουν καθαρά την αλλαγή σε σχέση με την περίοδο του τρίτου μνημονίου, τότε που η υπερφορολόγηση είχε επιφέρει στασιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 και το 2017 η αύξηση ήταν μόλις 0,48% και 0,46%, ενώ το 2018 σημειώθηκε μικρή αρνητική μεταβολή (-0,05%). Αντίθετα, το 2021 το διαθέσιμο εισόδημα «πήδηξε» κατά 9% και το 2023 κατά περίπου 5%.

Σημαντική άνοδος της κατανάλωσης - Πτώση στο ιδιωτικό χρέος

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών αποτυπώνεται και στον δείκτη πραγματικής τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών, ο οποίος θεωρείται από την Eurostat πιο ακριβής μέτρηση της ευημερίας. Η πραγματική κατανάλωση ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 17,8% από το 2018 έως το 2024, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά από το 2010 τα προ κρίσης επίπεδα.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακή αποκλιμάκωση του ιδιωτικού χρέους. Ο λόγος χρέους προς εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία έξι χρόνια: από 90,3% υποχώρησε στο 58,1%, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική ελάφρυνση των οικογενειακών οικονομικών.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι στις μετρήσεις που δημοσιεύθηκαν δεν συμπεριλαμβάνονται οι φορολογικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν στη φετινή ΔΕΘ και θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2025, άρα θα εμφανιστούν στις επόμενες αξιολογήσεις της Eurostat.

Από τον Ιανουάριο, όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα έως 40.000 ευρώ θα δουν μείωση τουλάχιστον δύο ποσοστιαίων μονάδων στους φορολογικούς συντελεστές. Για οικογένειες με παιδιά προβλέπονται πρόσθετες ελαφρύνσεις, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Επιπλέον, νέοι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα απαλλάσσονται από τη φορολογία για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 25–30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία
Οικονομία

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Ειδήσεις

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.
Οικονομία

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ