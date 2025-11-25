Eurostat: Αλμα 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων - Σημαντική πτώση του ιδιωτικού χρέους

Αξιοσημείωτη βελτίωση στο πραγματικό διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών, καθώς και στη συνολική πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών, εντοπίζει η Eurostat στη νέα ετήσια ανάλυσή της.

Τα ευρήματα αυτά, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αποτελούν ένδειξη ότι η οικονομική ανάκαμψη της τελευταίας εξαετίας έχει ξεπεράσει τις πιέσεις του αυξημένου κόστους ζωής και μεταφράζεται σε ουσιαστική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.

Αύξηση 22,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα την περίοδο 2019 - 2024

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, μέσω της νέας της μέτρησης που αφορά την τελευταία εικοσαετία και δημοσιεύθηκε σήμερα, καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο 22,3% στο πραγματικό εισόδημα του μέσου Έλληνα μέσα σε έξι χρόνια (2019–2024). Η ανοδική τάση διακόπηκε μόνο το 2020, όταν η πανδημία επέφερε προσωρινή μείωση.

Οι πίνακες της Eurostat αποτυπώνουν καθαρά την αλλαγή σε σχέση με την περίοδο του τρίτου μνημονίου, τότε που η υπερφορολόγηση είχε επιφέρει στασιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 και το 2017 η αύξηση ήταν μόλις 0,48% και 0,46%, ενώ το 2018 σημειώθηκε μικρή αρνητική μεταβολή (-0,05%). Αντίθετα, το 2021 το διαθέσιμο εισόδημα «πήδηξε» κατά 9% και το 2023 κατά περίπου 5%.

Σημαντική άνοδος της κατανάλωσης - Πτώση στο ιδιωτικό χρέος

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών αποτυπώνεται και στον δείκτη πραγματικής τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών, ο οποίος θεωρείται από την Eurostat πιο ακριβής μέτρηση της ευημερίας. Η πραγματική κατανάλωση ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 17,8% από το 2018 έως το 2024, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά από το 2010 τα προ κρίσης επίπεδα.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακή αποκλιμάκωση του ιδιωτικού χρέους. Ο λόγος χρέους προς εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία έξι χρόνια: από 90,3% υποχώρησε στο 58,1%, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική ελάφρυνση των οικογενειακών οικονομικών.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι στις μετρήσεις που δημοσιεύθηκαν δεν συμπεριλαμβάνονται οι φορολογικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν στη φετινή ΔΕΘ και θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2025, άρα θα εμφανιστούν στις επόμενες αξιολογήσεις της Eurostat.

Από τον Ιανουάριο, όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα έως 40.000 ευρώ θα δουν μείωση τουλάχιστον δύο ποσοστιαίων μονάδων στους φορολογικούς συντελεστές. Για οικογένειες με παιδιά προβλέπονται πρόσθετες ελαφρύνσεις, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Επιπλέον, νέοι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα απαλλάσσονται από τη φορολογία για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 25–30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.