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Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Στον Άρειο Πάγο συζητήθηκε η καταχρηστικότητα της ρήτρας
Οικονομία
14:43 - 05 Δεκ 2025

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Στον Άρειο Πάγο συζητήθηκε η καταχρηστικότητα της ρήτρας

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συζητήθηκε το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, με την πλευρά των δανειοληπτών να ζητά την αναγνώριση της καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας, που υποχρεώνει τους δανειολήπτες να αποπληρώνουν τις δόσεις και τους τόκους τους με βάση την ισοτιμία φράγκου, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.

Υπέρ των δανειοληπτών, παρέστησαν ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, το ΙΝΚΑ, καθώς και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, μαζί με ενώσεις καταναλωτών που κατέθεσαν παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών.

Οι συνήγοροι των δανειοληπτών υποστήριξαν ότι «ζητάμε να κριθεί η υπόθεση από φυσικό δικαστή και να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφασίσει περί της καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας». Παράλληλα, επισήμαναν ότι ανάλογα ερωτήματα έχουν σταλεί από χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ισπανία και η Λιθουανία. Τόνισαν δε ότι η κρίση αφορά νομικά ζητήματα και όχι οικονομικά επιχειρήματα περί ενδεχόμενης κατάρρευσης τραπεζών και ότι η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή πρέπει να εξεταστεί πλήρως.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, ο Άρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να δώσει οριστική λύση, προτείνοντας την αποπληρωμή δανείων και τόκων σε ευρώ, χωρίς επιβάρυνση από την ισοτιμία φράγκου, κάτι που θα αποτελούσε δίκαιη λύση για όλες τις πλευρές.

Αντίθετα, οι συνήγοροι των τραπεζών υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει θέμα καταχρηστικότητας της ρήτρας ούτε ζήτημα διαφάνειας. Επικαλέστηκαν τις προηγούμενες αποφάσεις των Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον δηλωτικό χαρακτήρα της αποπληρωμής σε ελβετικό φράγκο και την υφιστάμενη νομολογία του ΔΕΕ σε προδικαστικό ερώτημα, θεωρώντας άνευ αντικειμένου την αποστολή νέου ερωτήματος.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της. Στο μεταξύ, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 100 δανειολήπτες, ζητώντας αλλαγή στον τρόπο αποπληρωμής των δανείων τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 14:44
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