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Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Πρόσκληση προς τις τράπεζες για δάνεια €250 εκατ.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:15 - 31 Αυγ 2026

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Πρόσκληση προς τις τράπεζες για δάνεια €250 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) προχωρούν σήμερα στο επόμενο βήμα για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το νέο Ταμείο χρηματοδοτείται με πόρους €160 εκατ. από το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027.Η πρόσκληση αφορά το πρώτο από τα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα με δημόσιους πόρους €80 εκατ. που αναμένεται να κινητοποιήσουν δάνεια συνολικού ύψους €250 εκατ.

  1. Επενδυτικά δάνεια από €25.000 έως €3.500.000, διάρκειας 2 έως 15 ετών
  2. Δάνεια κεφαλαίου κίνησης από €25.000 έως €500.000, διάρκειας 2 έως 5 ετών
  3. Παροχή Εγγύησης 70% σε κάθε δάνειο
  4. Επιδότηση επιτοκίου έως 4% για έως 4 έτη
  5. Κλιμακούμενη συμβουλευτική υποστήριξη έως €1.600

Το Ταμείο απευθύνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής: από τον πρωτογενή τομέα έως τη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και από τον μεμονωμένο παραγωγό έως τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από νεοσύστατες έως μεγάλες.

Η ΕΑΤ αναλαμβάνει τον ρόλο της Διαχειρίστριας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει περίοδο επιλεξιμότητας έως τις 30.09.2029.

Με συνολική δημόσια δαπάνη €160 εκατ. (αυξημένη κατά €45 εκατ. σε σχέση με τα €115 εκατ. των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ 2014-2022) και με μόχλευση πόρων μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου αναμένεται να δημιουργήσουν ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περί τα €365 εκατ. δίνοντας ξεχωριστή έμφαση στη δημιουργία και στην προσέλκυση νέων αγροτών .

Τα άλλα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία

1. Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ – χαρτοφυλάκιο δανείων €95 εκατ.

Δάνεια από €10.000 έως €50.000 για επενδύσεις ή/και κεφάλαιο κίνησης, διάρκειας 1 έως 8 ετών

Το 50% του δανείου άτοκο· για το υπόλοιπο 50%, πλήρης επιδότηση επιτοκίου για δύο έτη

Συμβουλευτική υποστήριξη €800 ανά δανειολήπτη

2. Ταμείο Εγγυοδοσίας Γεωργών Νεαρής Ηλικίας – χαρτοφυλάκιο δανείων €20 εκατ.

Για νεοεισερχόμενους γεωργούς έως 40 ετών

Επενδυτικά δάνεια από €10.000 έως €50.000, διάρκειας 2 έως 15 ετών

Ταυτόχρονη παροχή Επιχορήγησης Εγκατάστασης ως Μη επιστρεπτέα στήριξη ύψους έως 40.000 ευρώ (έως 80% του δανείου), άρα συνολική συνδυαστική στήριξη μαζί με το δάνειο που μπορεί να φθάσει τα €90.000 ανά δικαιούχο

Παροχή Εγγύησης 80% σε κάθε δάνειο

Κλιμακούμενη συμβουλευτική υποστήριξη έως €1.000

Οι προσκλήσεις των δύο αυτών Ταμείων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, αναμένεται να εκδοθούνστο αμέσως προσεχές διάστημα.

Στόχος του νέου Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι η μείωση του κόστους χρηματοδότησης στον αγροδιατροφικό τομέα, η ενίσχυση της ρευστότητας, η μείωση των απαιτήσεων σε εξασφαλίσεις και η δημιουργία των προϋποθέσεων για νέες επενδύσεις στην αγροδιατροφή σε όλη τη χώρα.

Τα δάνεια θα μπορούν να συνδυαστούν με επενδυτικά προγράμματα του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης και η Αγροτική Μεταποίηση, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Μαργαρίτης Σχοινάς: Δίνουμε εφόδια στους παραγωγούς για να επενδύσουν

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε:

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για όποιον θέλει σήμερα να επενδύσει στην ελληνική αγροδιατροφή ήταν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με όρους που μπορεί πραγματικά να αντέξει. Με το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ερχόμαστε να απαντήσουμε ακριβώς σε αυτή την ανάγκη.

Αξιοποιούμε 160 εκατ. ευρώ δημόσιων πόρων και, μέσα από τη συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα, δημιουργούμε δυνατότητες χρηματοδότησης περίπου 365 εκατ. ευρώ για ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής. Ξεκινάμε σήμερα με το πρώτο εργαλείο, που κινητοποιεί δάνεια 250 εκατ. ευρώ, με εγγυήσεις, επιδότηση επιτοκίου και σημαντικά χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Θέλουμε ο παραγωγός που έχει ένα σχέδιο να μπορεί να το προχωρήσει. Η επιχείρηση που θέλει να μεγαλώσει να μπορεί να επενδύσει. Και κυρίως ένας νέος άνθρωπος που σκέφτεται να μπει στην παραγωγή να έχει περισσότερα εφόδια για να κάνει το πρώτο βήμα».

Ισμήνη Παπακυρίλλου: Στόχος η ενίσχυση της παραγωγικότητας

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε:

«Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας αξιοποιεί την σημαντική εμπειρία της ΕΑΤ στην υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με πολύ ευνοϊκούς όρους για τους δανειολήπτες και στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Με τη συνεργασία των πιστωτικών ιδρυμάτων, στόχος μας είναι τα πρώτα δάνεια να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, η υποβολή αιτήσεων από παραγωγούς και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσει εντός του φθινοπώρου 2026".

Αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας www.hdb.gr.

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