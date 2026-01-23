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Ευρωζώνη: Σταθερή ανάπτυξη με αδύναμο βηματισμό - «Φρένο» στις υπηρεσίες, εύθραυστη η μεταποίηση
Οικονομία
11:39 - 23 Ιαν 2026

Ευρωζώνη: Σταθερή ανάπτυξη με αδύναμο βηματισμό - «Φρένο» στις υπηρεσίες, εύθραυστη η μεταποίηση

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά ήπιας ανάπτυξης παρέμεινε η οικονομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη στο ξεκίνημα του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών PMI που δημοσιοποίησε η S&P Global.

Ο σύνθετος δείκτης PMI παραγωγής, ο οποίος αποτυπώνει τη συνολική εικόνα μεταποίησης και υπηρεσιών, διατηρήθηκε αμετάβλητος στις 51,5 μονάδες τον Ιανουάριο. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες εξακολουθούν να κινούνται σε αναπτυξιακό έδαφος, με τον δείκτη να παραμένει πάνω από το κρίσιμο όριο των 50 μονάδων για 13 συνεχόμενους μήνες.

Υποχώρηση στις υπηρεσίες – Ήπια βελτίωση στη μεταποίηση

Ασθενέστερη εικόνα κατέγραψε ο τομέας των υπηρεσιών, όπου ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI υποχώρησε στις 51,9 μονάδες, από 52,4 μονάδες τον Δεκέμβριο, καταγράφοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών.

Αντίθετα, η μεταποίηση παρουσίασε μικρά σημάδια βελτίωσης. Ο δείκτης PMI για τον κλάδο ενισχύθηκε στις 49,4 μονάδες από 48,8 μονάδες, ενώ ο δείκτης παραγωγής ανέβηκε στις 50,2 μονάδες από 48,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Και οι δύο δείκτες διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, αν και ο βασικός μεταποιητικός δείκτης παραμένει κάτω από το όριο ανάπτυξης.

Επιφυλακτικές εκτιμήσεις για την οικονομική δυναμική

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, επεσήμανε ότι η ανάκαμψη της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζεται εύθραυστη.

«Στη μεταποίηση, ο κύριος δείκτης PMI συνεχίζει να υποδηλώνει αδυναμία, ενώ η αύξηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η συνολική οικονομική ανάπτυξη παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη».

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