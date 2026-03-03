Ιράν: «Απόνερα» της κρίσης στην αντλία

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα, όπως αναφέρει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), κάτι που αναμένεται να γίνει από τις παραδόσεις της 4η Μαρτίου όπου προβλέπονται μεγάλη άνοδος στις διυλιστηριακες τιμές.

Όπως ανέφερε, δε, στον Αντ1 και το “Καλημέρα Ελλάδα” το πρωί της Τρίτης, ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Γ. Ασμάτογλου για ένα “φουλάρισμα” των 80 ευρώ, αναμένεται, με τις νέες τιμές, η αύξηση να είναι, για το εν λόγω “γέμισμα” στα 2,5 ευρώ.

Πάντως, οι μεγάλες πάντως διαφορές αναμένονται “προς τα πάνω” προς τα τέλη της εβδομάδας. Να σημειωθεί ότι με βάση το Παρατήριο Τιμών του ΥΠΑΝ για τα καύσιμα για τα 4.216 πρατήρια της χώρας η μέση τιμής της αμόλυβδης των 95 οκτανίων είναι τα 1,757 ευρώ ανά λίτρο και 1,574 για το ντίζελ για την τιμοληψία της Δευτέρας 2 Μάρτη. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ήταν στα 1,754 έχοντας οριακά χαμηλότερη τιμή για τη βενζίνη και ανάλογα στο 1,570 για το ντίζελ.

Αυτές, οι αυξήσεις, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς βασίζονται στο “ράλι” που έχει ήδη κάνει τον τελευταίο μήνα στη διεθνή τιμή, ένεκα των “αναμονών” της κρίσης. Βέβαια, δε λείπουν και αναφορές για κινήσεις που “αξιοποιούν” το κλίμα ανησυχίας των καταναλωτών.

Πάντως, είναι προφανές ότι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων είναι η πρώτη άμεση επίπτωση στη χώρα μας από την πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνής τιμή

Σημειώνεται, το Brent c αγγίζει τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο άνω του 9%, κάτι που φέρνει στο προσκήνιο δενάρια ανατίναξης του πληθωρισμού αλλά και διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν, άλλωστε, αρχίσει να ανακατευθύνουν τα πλοία μακριά από τα Στενά του Ορμουζ απ’ όπου διακινείται το 25% του διεθνούς πετρελαϊκού εμπορίου.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή στην αντλία;

Πάντως, η η τιμή στην αντλία δεν ακολουθεί αυτομάτως τις διεθνείς τιμές, καθώς το σύστημα τιμολόγησης λειτουργεί με συγκεκριμένη φόρμουλα και χρονική υστέρηση.

Η τιμή με την οποία πωλούν στα πρατήρια και τους εμπόρους τα ελληνικά διυλιστηρία βασίζεται στην περιφερειακή τιμή του διυλισμένου προϊόντος στη Μεσόγειο (gasoline CIF Med), όπως αποτιμάται από τον S&P Global Platts. Οι τιμές αυτές ενσωματώνονται με καθυστέρηση περίπου τριών έως τεσσάρων ημερών.

Παράλληλα, η τελική τιμή π.χ. στην αμόλυβδη έχει ενσωματώσει το 35% της διεθνούς τιμής του προϊόντος, ενώ το υπόλοιπο 65% συνδέεται με φόρου, ΕΦΚ, ΦΠΑ, και κόστη της αλυσίδας αξίας, κάτι που όπως αναφέρεται, δημιουργεί προβληματισμό για την άμεση μεταφορά των αυξήσεων στην αλυσίδα αξίας, της ανόδου στις διεθνείς αγορές.

Ουσιαστικά η διεθνής μεταβλητότητα απαιτεί έναν εύλογο χρόνο για να περάσει στη λιανική τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα.