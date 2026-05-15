Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου «Κονάκι» στην Εύβοια
Οικονομία
16:22 - 15 Μάι 2026

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εξασφάλισε η αποκατάσταση του ιστορικού αρχοντικού Τομπάζη, ενός διατηρητέου μνημείου γνωστού και ως «Κονάκι», στις Κεχριές Ευβοίας, μετά από την υπογραφή σχετικής απόφασης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.619.999 ευρώ, αφορούν σε: Μονώσεις υγρασίας και ενίσχυση της θεμελίωσης, σφράγιση ρωγμών και δέσιμο κατασκευής, επιχρίσματα και χρωματισμούς, επανακατασκευή της στέγης, αποκατάσταση δαπέδων, επισκευή κουφωμάτων, επισκευή τζακιών, τοποθέτηση νέων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, τοποθέτηση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, κατασκευή εξωτερικού φωτισμού ανάδειξης του μνημείου, συντήρηση ζωγραφικού διάκοσμου των ξύλινων, λίθινων και μεταλλικών δομικών – μορφολογικών στοιχείων, μελέτες και έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για τις παρεμβάσεις, εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας, και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνη-Αγίας Άννας Εύβοιας.

