Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου «Κονάκι» στην Εύβοια

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.619.999 ευρώ, αφορούν σε: Μονώσεις υγρασίας και ενίσχυση της θεμελίωσης, σφράγιση ρωγμών και δέσιμο κατασκευής, επιχρίσματα και χρωματισμούς, επανακατασκευή της στέγης, αποκατάσταση δαπέδων, επισκευή κουφωμάτων, επισκευή τζακιών, τοποθέτηση νέων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, τοποθέτηση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, κατασκευή εξωτερικού φωτισμού ανάδειξης του μνημείου, συντήρηση ζωγραφικού διάκοσμου των ξύλινων, λίθινων και μεταλλικών δομικών – μορφολογικών στοιχείων, μελέτες και έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για τις παρεμβάσεις, εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας, και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.
Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνη-Αγίας Άννας Εύβοιας.