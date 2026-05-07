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ΥΠΕΘΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη ύψους €774.000
Οικονομία
13:38 - 07 Μάι 2026

ΥΠΕΘΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη ύψους €774.000

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντάσσονται, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, τέσσερις νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση υποδομών που σχετίζονται με ΑμεΑ, την έρευνα και την καινοτομία, τον πρωτογενή τομέα αλλά και την ευρύτερη βελτίωση της καθημερινότητας και της εξυπηρέτησης των πολιτών στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη και στο Δήμο Μεγαλόπολης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 774.000 ευρώ.  

Ειδικότερα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις εξασφαλίστηκαν πόροι για την εκπόνηση προμελετών που αφορούν σε:

Ανέγερση κτιριακής υποδομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ)

Το κτίριο θα αναγερθεί στη Μεγαλόπολη και θα είναι συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ., σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής, τοπογραφικής και γεωτεχνικής), καθώς και την προμέτρηση ποσοτήτων και εκτίμηση κόστους, με στόχο την διαμόρφωση ολοκληρωμένου φακέλου τεχνικής ωρίμανσης του έργου.

Η προτεινόμενη κτιριακή υποδομή θα φιλοξενεί εξειδικευμένες λειτουργίες ημερήσιας φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης και βραχυχρόνιας φιλοξενίας παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, με δυναμικότητα έως 70 ωφελούμενων (40 σε ημερήσια βάση και έως 30 με δυνατότητα διαμονής).

Θα καθοριστούν όλες εκείνες οι προδιαγραφές για αίθουσες δραστηριοτήτων, χώρους θεραπείας, γραφεία επιστημονικού προσωπικού, χώρους ανάπαυσης, καθώς και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, πυροπροστασία, αυτοματισμοί, προσβασιμότητα κλπ), με έμφαση στην ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και την πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΑμεΑ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 250.000 ευρώ.

Δημιουργία Agrologistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας 360° στη Μεγαλόπολη

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ολοκληρωμένος σχεδιασμός των υποδομών αποθήκευσης, διαχείρισης, τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και των συνοδευτικών υποστηρικτικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων. Η προμελέτη καλύπτει: χωροθέτηση και λειτουργική διάταξη του κέντρου, σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων, υποδομές logistics (διακίνηση, διαλογή, ψύξη, τυποποίηση), ηλεκτρομηχανολογικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις και ενσωμάτωση ψηφιακών και καινοτόμων λύσεων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.

Δημιουργία Σύνθετου Εκπαιδευτικού και Αγροτεχνολογικού Συγκροτήματος – Γεωργική Σχολή Μεγαλόπολης

Η προμελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής, τοπογραφικής και γεωτεχνικής όπου απαιτείται), καθώς και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης λειτουργικής οργάνωσης και τεχνικής λύσης για το σύνολο του συγκροτήματος. Τ

ο έργο αφορά τη χωροθέτηση και τον σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τ.μ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν χώρους εκπαίδευσης, εργαστήρια, διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες, καθώς και συναφείς αποθηκευτικούς και γεωργικούς χώρους.

Παράλληλα, εντάσσεται στον σχεδιασμό η ανάπτυξη πρότυπων αγροτικών εγκαταστάσεων (όπως θερμοκήπια) και η αξιοποίηση εκτεταμένης αγροτικής γης περίπου 600 στρεμμάτων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.

Κατασκευή του Κεντρικού Διοικητηρίου Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Στόχος είναι τη συγκέντρωση και στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών σε ενιαίο, σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα. Η προμελέτη περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό, λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών, τη βέλτιστη χωροθέτηση, τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και τις σύγχρονες προδιαγραφές δημόσιων διοικητικών κτιρίων. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 124.000 ευρώ.

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