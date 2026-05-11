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Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση της δημόσιας συμβολής στα πέντε αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ
Οικονομία
15:48 - 11 Μάι 2026

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση της δημόσιας συμβολής στα πέντε αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ

Reporter.gr Newsroom
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Η υλοποίηση των πέντε μεγάλων αρδευτικών έργων μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχωρά κανονικά, χωρίς να τίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους.

Παρά την απένταξη της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση συνολικού ύψους 157,4 εκ. ευρώ έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας πλήρως τη συνέχιση και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Τα έργα που συνεχίζουν κανονικά την πορεία υλοποίησής τους είναι τα εξής:

  1. Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ταυρωπού
  2. Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης
  3. Αρδευτικό Δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας
  4. Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση Και Λειτουργία Φράγματος Μιναγιώτικου
  5. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων και συνοδά έργα – Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση της Πολιτείας να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις κρίσιμες υποδομές που ενισχύουν την αγροτική παραγωγή, τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα πέντε αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ αποτελούν στρατηγικές παρεμβάσεις υψηλής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών, στη μείωση των απωλειών υδάτων, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγροτικής παραγωγής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα για την οικονομία, την περιφέρεια και τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

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