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Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία
17:42 - 07 Ιουλ 2026

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζεται η ανάπτυξη του νέου δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης φορολογουμένων myPoint, καθώς ο σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει την επέκταση του μοντέλου και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΑΑΔΕ εγκαινίασε σήμερα το τρίτο κατάστημα myPoint στην Αττική, στην Κηφισιά. Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, ανακοίνωσε ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, με τη δημιουργία τριών ακόμη σημείων εξυπηρέτησης σε Καλλιθέα, Γαλάτσι και Πειραιά, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη λειτουργούντα καταστήματα σε Χολαργό και Κεραμεικό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισήμανε ότι τα νέα καταστήματα έρχονται να συμπληρώσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενισχύοντας τόσο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους φορολογούμενους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές εφαρμογές και χρειάζονται προσωπική καθοδήγηση.

«Σήμερα γίνεται ένα ακόμη βήμα. Δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα για τους πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετούνται και να λαμβάνουν καθοδήγηση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Θα προχωρήσουμε σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμη ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει σήμερα περίπου 80 σημεία φυσικής παρουσίας σε όλη τη χώρα, ενώ αντίστοιχο δίκτυο υπήρχε και στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπηρεσίες του οποίου έχουν πλέον ενσωματωθεί στην Αρχή. Όπως εξήγησε, το μοντέλο των myPoint θα επεκταθεί και σε αυτές τις δομές, με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των αγροτών και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας κατά τη μετάβαση στο νέο καθεστώς.

«Στόχος είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Κηφισιά να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η ενσωμάτωση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ να συνοδευτεί από πλήρη διαφάνεια και καλύτερες υπηρεσίες προς τους αγρότες», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον πολίτη, επισημαίνοντας ότι τα νέα καταστήματα δεν αποτελούν απλώς χώρους εξυπηρέτησης, αλλά σηματοδοτούν μια νέα φιλοσοφία στις σχέσεις της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογουμένους.

«Το myPoint δεν είναι απλώς ένα νέο κατάστημα. Αποτελεί τη μετάβαση σε μια σύγχρονη και περισσότερο ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης», δήλωσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η ονομασία myPoint εκφράζει τη δημιουργία ενός σταθερού και εύκολα αναγνωρίσιμου σημείου επαφής των πολιτών με την ΑΑΔΕ. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες φυσικής εξυπηρέτησης εξελίσσονται από παραδοσιακά γραφεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε σύγχρονους, τεχνολογικά υποστηριζόμενους κόμβους, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

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