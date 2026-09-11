ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστός, αμιγώς φορολογικός έλεγχος από την πλευρά της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετέβησαν την Πέμπτη (10/9) στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

Στο πλαίσιο του ελέγχου, οι ελεγκτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, προκειμένου να εξεταστούν τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης.

Στο επίκεντρο της φορολογικής έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.