ΑΑΔΕ: Πάνω από 477.000 λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

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Δύο διαφορετικές περιπτώσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τις κατασχεθείσες ποσότητες να ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 477.000 λαθραία τσιγάρα.

362.800 λαθραία τσιγάρα εντοπίστηκαν σε ταχυδρομικά δέματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στις 10 Σεπτεμβρίου ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών προϊόντων «BANE», εντοπίστηκαν 26 αποστολές με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Στο εσωτερικό των δεμάτων βρέθηκαν συνολικά 362.800 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση των αποστολέων.

Επιβάτιδα με επτά αποσκευές γεμάτες λαθραία τσιγάρα

Μερικές ημέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του «Ελ. Βενιζέλος» εντόπισαν και απέτρεψαν μία ακόμη απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Μετά την αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, η οποία είχε φτάσει στην Αθήνα από το Κάιρο.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιβάτιδα είχε τοποθετήσει σε επτά διαφορετικές αποσκευές συνολικά 114.200 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ η ίδια συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Από τις δύο υποθέσεις, οι συνολικοί αναλογούντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 97.619,70 ευρώ.