ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

Το myLEX, η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στην Κεντρική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, μεταξύ των οποίων λογιστικοί και δικηγορικοί σύλλογοι, καθώς και εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Το myLEX αποτελεί ένα σύγχρονο, ενιαίο, διασυνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον νομοθετικής πληροφόρησης, ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους, που συγκεντρώνει σε ένα σημείο το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη Φορολογία, τα Τελωνεία και το Γενικό Χημείο. Σκοπός του είναι να αποτελέσει τον καθημερινό σύμμαχο για τους πολίτες και το απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προσφέροντας γρήγορες κι έγκυρες απαντήσεις, κύρος, ακρίβεια και ασφάλεια δικαίου.

Ειδικότερα, η ψηφιακή πύλη myLEX προσφέρει:

Κωδικοποίηση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τη Φορολογία, τα Τελωνεία και το Γενικό Χημείο.

Εύκολη αναζήτηση με λέξεις - κλειδιά και φίλτρα, για γρήγορο εντοπισμό της διάταξης που ενδιαφέρει.

Διασύνδεση της Νομοθεσίας με σχετικές διατάξεις, Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Οδηγίες και συναφές υποστηρικτικό υλικό, χωρίς την ανάγκη αναζήτησης σε διαφορετικές πηγές.

Δυνατότητα παρακολούθησης αλλαγών της νομοθεσίας μέσα στο χρόνο, για εύκολη σύγκριση των διαφορετικών εκδόσεων.

Στοχευμένη πληροφόρηση για εύκολο εντοπισμό του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το myLEX περιλαμβάνει ένα οργανωμένο και διασυνδεδεμένο σύνολο νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων που αφορούν τη φορολογία, τα τελωνεία και το Γενικό Χημείο, στο οποίο εντάσσονται 1.000 Διοικητικές κωδικοποιήσεις πρωτογενούς νομοθεσίας, συνοδευόμενες από ενοποιημένη δευτερογενή νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό διασυνδέεται με πάνω από 4.000 συναφή νομοθετήματα, ενώ παράλληλα διατίθεται ένα πλούσιο αποθετήριο με περισσότερα από 850.000 υποστηρικτικά αρχεία (αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, χρηστικοί οδηγοί, εγχειρίδια συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων)

O Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, δήλωσε: «Η εύκολη πρόσβαση στη νομοθεσία ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά πολίτες και επιχειρήσεις να γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Συνεχίζουμε με περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και πρακτικές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη.»

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στη νομοθετική πληροφορία δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά ζήτημα διαφάνειας, ασφάλειας δικαίου και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων προς τη διοίκηση. Επενδύουμε σε μια σύγχρονη υποδομή διαχείρισης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία θέτει τις βάσεις για νέες ψηφιακές υπηρεσίες, μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και την υπεύθυνη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Το myLEX δεν είναι ένα έργο που ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι μια δυναμική υποδομή που θα εξελίσσεται διαρκώς, με στόχο να προσφέρει ολοένα και πιο αξιόπιστη, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη νομοθετική γνώση σε όλους.»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.