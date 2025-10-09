ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της
Περιβάλλον
11:06 - 09 Οκτ 2025

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Reporter.gr Newsroom
 Στο Olympia Forum VI τονίστηκε ότι η λειψυδρία αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για τις ελληνικές περιφέρειες, επηρεάζοντας ύδρευση, άρδευση και προστασία υδροφορέων. Η ανάγκη για σύγχρονες υποδομές, συντονισμένες δράσεις και αξιοποίηση τεχνολογίας είναι επιτακτική, καθώς μεγάλο μέρος των δικτύων είναι παλαιωμένο και σημαντικό ποσοστό νερού χάνεται πριν φτάσει στους πολίτες.

Ο Σπύρος Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επεσήμανε πως όλα τα σχετικά προβλήματα ξεκινούν από τον γεωγραφικό κατακερματισμό της Ελλάδας σε υδατικά διαμερίσματα, το οποίο έρχεται σε μια σύγκρουση με τα διοικητικά διαμερίσματα. Ακολούθως αναφέρθηκε στο αναθεωρημένο περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο έπρεπε να λάβει υπόψη το σχέδιο για την κλιματική αλλαγή. Πρόσφατα μάλιστα, δημιουργήθηκε στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής και στάθηκε στο γεγονός ότι η ανατολική Πελοπόννησος θα δεχθεί περισσότερα φαινόμενα λειψυδρίας, λόγω των περισσότερων βροχοπτώσεων στο δυτικό κομμάτι.

Ο Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να διαθέτει τα εργαλεία και τις υποδομές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. «Αν δεν υπάρχουν τα εργαλεία που πρέπει να έχει, τα σχέδια παραμένουν ακόμα χαρτιά, κείμενα και λόγια. Η λειψυδρία απειλεί γενικά την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να υπάρχουν τα εργαλεία που θα δώσουν την κινητήρια δύναμη στην αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει. Και δεν είναι άλλα από τις υποδομές. Αυτή την στιγμή χάνεται το 30% των υδάτων λόγω των παλαιωμένων υδάτων, όπου το 15% του νερού είναι για την ύδρευση».

Ο Γιάννης Μαλτέζος, Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης του νερού είναι μια δύσκολη εξίσωση για τους δήμους, γιατί «έχουμε να δούμε τρεις προτεραιότητες: την ύδρευση, την άρδευση και την προστασία των υδροφορέων για το μέλλον. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική που να κινείται σε τρεις άξονες: στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στη διασφάλιση της ποιότητας και στην πολυεπίπεδη συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να καταφέρουμε να μην κάνουμε τη διαχείριση της έλλειψης, αλλά τη διαχείριση της επάρκειας με τεχνολογικά μέσα και όχι μόνο».

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, Δήμαρχος Σικυωνίων δήλωσε πως «με τον όρο λειψυδρία εννοούμε ότι ναι μεν μπορεί να υπάρχει νερό αλλά δεν υπάρχουν τα κατάλληλα έργα υποδομής που θα το μεταφέρουν εκεί που οι πολίτες το χρειάζονται» και πρόσθεσε πως είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση, όπως η εφαρμογή ενός μοντέλου που θα μειώνει τις απώλειες και τις διαρροές και η χρήση ΑΠΕ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ο Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου, υπογράμμισε πως τα περισσότερα δίκτυα ύδρευσης είναι παλαιωμένα και ότι γίνεται προσπάθεια βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Όσον αφορά την άρδευση, τόνισε ότι το νέο κλειστό αρδευτικό δίκτυο λειτουργεί ναι μεν καλά, όμως καλύπτει μια μικρή περιοχή, ενώ υπάρχει ανάγκη για περισσότερα αρδευτικά έργα. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δήμοι χρειάζονται υποστήριξη για να ωριμάσουν τέτοιου είδους έργα.

Ο Παναγιώτης Νικολόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας μίλησε για τις ευθύνες των ΔΕΥΑ στη διαχείριση και στη σωστή χρήση των υδάτων και τα μέσα που θα μπορούσαν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, τονίζοντας πως είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν σχετικές δράσεις.

