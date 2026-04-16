Υποτροφίες της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA - Κάντε αίτηση

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Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027, υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master’s, πλήρους (full-time) μονοετούς ή έως και διετούς φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελβετίας. Το ποσό της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ανέρχεται στα 7.500€ και για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού στα 15.000€, ασχέτως της προβλεπόμενης διάρκειας φοίτησης.

Στόχος του προγράμματος υποτροφιών της HELMEPA είναι η δημιουργία στελεχών με προοπτική απασχόλησης τους στην Ελλάδα, - με στέρεες επιστημονικές βάσεις στους τομείς Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή Ναυπηγική και Μηχανική - η επιβράβευση της αριστείας ή/και η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών/τριών.

Οι υποτροφίες χορηγούνται:

Για Μεταπτυχιακές Ναυτιλιακές Σπουδές,

στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού, Ιδρυτή της HELMEPA .

στη μνήμη της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου. Η υποτροφία είναι ευγενική δωρεά του Ιδρύματος που φέρει το όνομα της εκλιπούσας.

στη μνήμη του Νικολάου Σ. Αποστολόπουλου. Η υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της οικογένειας του εκλιπόντος. Προτεραιότητα θα δοθεί στις σπουδές που έχουν σχέση με το Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law) και τις Ναυτασφαλίσεις (Marine Insurance).

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές Περιβάλλοντος,

στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου , Επίτιμου Προέδρου της HELMEPA .

στη μνήμη του Βάσου Χατζηωάννου . Η υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της οικογένειας του εκλιπόντος.

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ή Ναυπηγική και Θαλάσσια Μηχανική,

στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά . Η Υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης Στ. Νταϊφά, Μέλο υ ς του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ

Υποψήφιοι μέχρι 32 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) ή Κολλέγιο ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), με βαθμό πτυχίου 7,5 /10 και άνω και οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους μονοετούς έως και διετούς φοίτησης (full time), εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (πατήστε εδώ) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 24.05.2026.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω, δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις.