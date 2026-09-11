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Επίδομα Παιδιού: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Ημερομηνίες πληρωμών
Ειδήσεις
10:57 - 11 Σεπ 2026

Επίδομα Παιδιού: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Ημερομηνίες πληρωμών

Reporter.gr Newsroom
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Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το Επίδομα Παιδιού Α21 θα παραμείνει προσωρινά κλειστή από σήμερα στις 18:00. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων, καθώς και η επεξεργασία των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων, δεν θα είναι διαθέσιμη για το επόμενο χρονικό διάστημα.  

Η αναστολή της λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποβολή νέων αιτήσεων θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού. Η συγκεκριμένη δόση αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πότε θα καταβληθούν οι επόμενες δόσεις

Οι προγραμματισμένες πληρωμές του επιδόματος έχουν ως εξής:

  • Η πληρωμή που αφορά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Η πέμπτη δόση, η οποία αφορά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
  • Η έκτη και τελευταία δόση για το 2026 αναμένεται να καταβληθεί το διάστημα από 18 έως 24 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά το ύψος του επιδόματος, για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και μετά το ποσό της καταβολής διπλασιάζεται.

Εάν οι γονείς καθυστερήσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, τα ποσά που δικαιούνται μπορούν να καταβληθούν αναδρομικά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, στη διεύθυνση idika.gr, αλλά και μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21 πραγματοποιείται μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής.

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