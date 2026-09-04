ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Kαταπατημένα ακίνητα: Μόλις 12.000 αιτήσεις σε δύο χρόνια – Γιατί «κολλάει» η εξαγορά
Ακίνητα
09:07 - 04 Σεπ 2026

Kαταπατημένα ακίνητα: Μόλις 12.000 αιτήσεις σε δύο χρόνια – Γιατί «κολλάει» η εξαγορά

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χαμηλές παραμένουν οι ταχύτητες στη διαδικασία εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 12.000 αιτήσεις, αριθμός που θεωρείται περιορισμένος σε σχέση με την έκταση του προβλήματος, καθώς οι καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις υπολογίζονται σε περίπου 90.000. Μάλιστα, σημαντικό μέρος των αιτήσεων που έχουν ξεκινήσει δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην προσπάθεια υπαγωγής τους στη ρύθμιση.

Με την προθεσμία να λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο παράτασης, καθώς ήδη έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το κόστος και η γραφειοκρατία βάζουν «φρένο»

Η περιορισμένη ανταπόκριση αποδίδεται σε μια σειρά από παράγοντες. Στο επίκεντρο βρίσκονται το κόστος εξαγοράς, οι αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, για πολλούς ιδιοκτήτες, η διαδικασία αποδεικνύεται σύνθετη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν ιδιοκτησιακές ή κτηματολογικές εκκρεμότητες. Το αποτέλεσμα είναι αρκετοί ενδιαφερόμενοι να μην προχωρούν μέχρι την οριστικοποίηση της αίτησής τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Δωδεκανήσων, όπου η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου έχει ζητήσει παρεμβάσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει, οι ιδιαίτερες ιδιοκτησιακές και κτηματολογικές συνθήκες της περιοχής δημιουργούν σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή της ρύθμισης.

Ένα από τα ζητήματα που αναδεικνύονται αφορά την υποχρέωση προηγούμενης δήλωσης του ακινήτου στο Ε9, όταν δεν υπάρχει ΚΑΕΚ, αυτοτελής κτηματολογική μερίδα ή άλλα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίησή του.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση απευθύνεται σε όσους μπορούν να αποδείξουν μακροχρόνια και αδιάλειπτη κατοχή του δημοσίου ακινήτου.

Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή:

  • για τουλάχιστον 30 χρόνια με τίτλο, ή
  • για τουλάχιστον 40 χρόνια χωρίς τίτλο, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή βοηθητικός χώρος αυτής ή για την άσκηση τουριστικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής, εμπορικής ή αγροτικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ε9 κατά τα πέντε προηγούμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα υποβολής από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης.

Εκπτώσεις έως 80% στο τίμημα

Το ποσό της εξαγοράς συνδέεται με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ προβλέπονται εκπτώσεις με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και ιδιοκτησιακά κριτήρια.

Οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 80%, ενώ ειδικότερα προβλέπονται εκπτώσεις:

  • 50%, όταν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί πρωτόδικα ως κύριος του ακινήτου.
  • 50%, όταν έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει εκπνεύσει η σχετική προθεσμία.
  • 70%, όταν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
  • 80% επί της αντικειμενικής αξίας, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ακινήτων που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες και συνδέονται με μαζική εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964.

Το τίμημα μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ, με επιπλέον έκπτωση 10%, είτε σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 100 ευρώ.

Ο φάκελος απαιτεί σειρά δικαιολογητικών

Ένα ακόμη εμπόδιο για τους ενδιαφερόμενους είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων. Μεταξύ άλλων, ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει:

  • τοπογραφικό διάγραμμα,
  • αεροφωτογραφίες του 1992 ή παλαιότερες, ανάλογα με την περίπτωση,
  • φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας,
  • βεβαίωση όρων δόμησης,
  • οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει,
  • απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος,
  • πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων πέντε ετών.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση της AfD σε γερμανικό κρατίδιο;
Ειδήσεις

Τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση της AfD σε γερμανικό κρατίδιο;

Κάθετος Διάδρομος: Η Ελλάδα ανοίγει νέο ενεργειακό δρόμο προς Σερβία και Κεντρική Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κάθετος Διάδρομος: Η Ελλάδα ανοίγει νέο ενεργειακό δρόμο προς Σερβία και Κεντρική Ευρώπη

ΔΕΘ: Πράσινες επενδύσεις και φορολογικά κίνητρα – Το σχέδιο για επιχειρήσεις και ενεργειακή θωράκιση
Οικονομία

ΔΕΘ: Πράσινες επενδύσεις και φορολογικά κίνητρα – Το σχέδιο για επιχειρήσεις και ενεργειακή θωράκιση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάνε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου με το Allwyn Rockets
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κάνε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου με το Allwyn Rockets

Από 1 έως 11/9 αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές του υπουργείου Παιδείας
Ειδήσεις

Από 1 έως 11/9 αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές του υπουργείου Παιδείας

Έως 15/9 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
Οικονομία

Έως 15/9 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων
Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
04/09/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Ρεκόρ απασχόλησης και βουτιά στην ανεργία στο β΄ τρίμηνο

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 12,6% στον τζίρο του κλάδου αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 12:03

Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:56

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος για δύο οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 11:50

Μακροβιότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας η Μελόνι

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:43

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου: €300.000 στους τρεις νικητές – Ρεκόρ συμμετοχών με 62 αιτήσεις

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:36

Reuters: Οι τραπεζικοί γίγαντες της Ευρώπης προ των πυλών – Το deal UniCredit-Commerzbank ως μοντέλο

Σχόλια Αγοράς
04/09/2026 - 11:27

Παραμένει στα «πράσινα» το Χρηματιστήριο – Πέριξ των 2.700 μονάδων ο ΓΔ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/09/2026 - 11:08

Λέσβος: Στον Στρατό η μάχη με τον αφθώδη πυρετό – 85.000 ζώα έχουν θανατωθεί

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:56

Huawei: Αυξημένα κατά 9,55% τα έσοδα στο α’ εξάμηνο του 2026

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:53

Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στη Διώρυγα της Κορίνθου

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:49

Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα προστασίας στην Κρήτη

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:48

Σήμα Κάρνεϊ για restart εμπορικών συζητήσεων με ΗΠΑ όταν είναι έτοιμες 

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:41

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 10:29

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:19

AKTOR: Επένδυση €1,2 δισ. σε δύο έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία

Αναλύσεις
04/09/2026 - 10:13

ΧΑ: Αναμέτρηση με τις 2.700 μονάδες, αναμένοντας την αξιολόγηση της DBRS

Οικονομία
04/09/2026 - 10:07

Μικροδέματα από Κίνα: «Φρένο» 53% στις αφίξεις μετά το τέλος των €3

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/09/2026 - 10:00

Νέα συνεργασία της Πειραιώς με τη Visa

Τεχνολογία
04/09/2026 - 09:50

OpenAI εναντίον Anthropic: Η μάχη για τον θρόνο της τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 09:45

Quest: Οι νέοι μοχλοί ανάπτυξης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – ACS, άμυνα και επενδύσεις στο επίκεντρο

Ναυτιλία
04/09/2026 - 09:25

Κικίλιας: Επί τάπητος τα θέματα των λιμενικών υποδομών σε Καβάλα, Κεραμωτή και Θάσο

Ακίνητα
04/09/2026 - 09:07

Kαταπατημένα ακίνητα: Μόλις 12.000 αιτήσεις σε δύο χρόνια – Γιατί «κολλάει» η εξαγορά

Ειδήσεις
04/09/2026 - 09:00

Τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση της AfD σε γερμανικό κρατίδιο;

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 08:35

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Εμπορεύματα
04/09/2026 - 08:24

Εντείνεται η ενεργειακή πίεση στην Ευρώπη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 08:13

Κάθετος Διάδρομος: Η Ελλάδα ανοίγει νέο ενεργειακό δρόμο προς Σερβία και Κεντρική Ευρώπη

Οικονομία
04/09/2026 - 08:02

ΔΕΘ: Πράσινες επενδύσεις και φορολογικά κίνητρα – Το σχέδιο για επιχειρήσεις και ενεργειακή θωράκιση

Ειδήσεις
04/09/2026 - 07:54

Διαστημικό κυνηγητό: Η νέα κούρσα εξοπλισμών ΗΠΑ-Κίνας πάνω από τη Γη

Άλλοι Αρθρογράφοι
04/09/2026 - 07:43

Τι αποκαλύπτει η τουρκική αντίδραση στην «Ασπίδα του Αχιλλέα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ