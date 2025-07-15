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Ανδρουλάκης: Δέσμευση για κατάργηση προσωπικής διαφοράς, νέο ΕΚΑΣ, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης
Πολιτική
13:16 - 15 Ιουλ 2025

Ανδρουλάκης: Δέσμευση για κατάργηση προσωπικής διαφοράς, νέο ΕΚΑΣ, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνάντησε το πρωί της Τρίτης την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων.

«Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας -και προσωπικά ο Πρωθυπουργός- σας εξαπάτησε τόσο για τα αναδρομικά όσο και για τον νόμο Κατρούγκαλου, που υποσχόταν ότι θα τον καταργήσει αλλά τελικά τον εφάρμοσε μέχρι κεραίας», ανέφερε προλογικά ο κ. Ανδρουλάκης και επανέλαβε τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των συνταξιούχων.

«Έχουμε δεσμευτεί για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και για θετικές παρεμβάσεις σε συντάξεις χηρείας και αναπηρίας. Έχουμε δεσμευτεί επιπλέον για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας. Και βέβαια, τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης -ξεκινάμε με 20%- διότι έχει καταστεί ένας μηχανισμός που δεν επιτρέπει τις αυξήσεις στους συνταξιούχους» συμπλήρωσε.

«Εμείς θα κάνουμε αυτά που λέει το πρόγραμμά μας και δεν θα μιμηθούμε την αντιμετώπιση και την περιφρόνηση, που επέδειξε ο Πρωθυπουργός απέναντι σας, κοροϊδεύοντάς σας και το 2019 και το 2023» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παύλος Χρηστίδης, ο Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Κουτρουμάνης, ο Γραμματέας του Δικτύου ατόμων με αναπηρία & χρόνιες σπάνιες παθήσεις Βασίλης Κουλούρης, ο Συντονιστής Δικτύου Συνδικαλιστικού Γιώργος Μότσιος, ο Γραμματέας του Δικτύου Συνταξιούχων Γιώργος Βασιλόπουλος, ο δ/ντης της Κ.Ο. Γιάννης Κουτσούκος και ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

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