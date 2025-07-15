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Χορός εκατομμυρίων στο ΤΖΟΚΕΡ: Mega τζακ ποτ 12,2 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία – Απόψε στις 22:00 η μεγάλη κλήρωση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:48 - 15 Ιουλ 2025

Χορός εκατομμυρίων στο ΤΖΟΚΕΡ: Mega τζακ ποτ 12,2 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία – Απόψε στις 22:00 η μεγάλη κλήρωση

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, η οποία το βράδυ της Τρίτης στις 22:00 αναμένεται να μοιράσει τουλάχιστον 12,2 εκατ. ευρώ σε έναν ή περισσότερους νικητές που θα προβλέψουν σωστά του 5+1 αριθμούς που θα βγάλει η κληρωτίδα.

«Το Τζόκερ μονοπωλεί το ενδιαφέρον των πελατών μας το τελευταίο διάστημα, λόγω των 31 συνεχόμενων τζακ ποτ, που έχουν σημειωθεί από την Πρωτομαγιά μέχρι σήμερα. Το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας έχει φτάσει σε νούμερα που ζαλίζουν. Πάντα τις ημέρες διεξαγωγής των κληρώσεων οι συμμετοχές στο παιχνίδι είναι περισσότερες και ειδικά σε μεγάλο ποσά όπως το αποψινό, η κίνηση στο κατάστημα μας αυξάνεται κατακόρυφα», αναφέρει ο Ισίδωρος Ντομάτας, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στη Χίο.

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Κατάθεση δελτίων έως τις 21:30

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να διεκδικήσουν τα 12,2 εκατ. ευρώ της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 και οι συμμετοχές σε αυτή θα ολοκληρωθούν μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Παράλληλα, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

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«Φίλοι, ζευγάρια, συγγενείς, αρκετοί είναι αυτοί που καταθέτουν ομαδικά δελτία Τζόκερ, αυξάνοντας τις πιθανότητες για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς. Είναι κάτι πολύ δημοφιλές μεταξύ των πελατών του καταστήματος μας», υπογραμμίζει ο κ. Ντομάτας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

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