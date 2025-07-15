ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: Θέμα ημερών η υποβολή του 6ου αιτήματος ύψους 2,1 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία
13:00 - 15 Ιουλ 2025

Παπαθανάσης: Θέμα ημερών η υποβολή του 6ου αιτήματος ύψους 2,1 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θέμα λίγων ημερών είναι η υποβολή του έκτου αιτήματος από την Ελλάδα για την εκταμίευση δόσης ύψους 2,1 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η αίτηση θα ακολουθήσει την έγκριση του αναθεωρημένου ελληνικού σχεδίου από το Συμβούλιο Ecofin, που αναμένεται να δοθεί στις 18 Ιουλίου, όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης. Ο στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, σε ένα πλαίσιο συνολικού ύψους 31,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026.

Κατά την παρουσίαση του τριμηνιαίου απολογισμού για το χαρτοφυλάκιό του, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο είναι το υψηλότερο της τελευταίας 15ετίας. Σημείωσε πως το Ταμείο Ανάκαμψης υπερέβη κατά 3% τον στόχο απορρόφησης για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ το ΠΔΕ στο σύνολό του κάλυψε τον στόχο κατά 98%.

Στο 50% του στόχου του το Σπίτι μου ΙΙ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο έχει ήδη πετύχει το 50% του στόχου του. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 2 δισ. ευρώ, έχει δεσμευτεί το 1 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 8.000 υπαγωγές πολιτών που έχουν λάβει έγκριση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο εισόδημα των δικαιούχων ανέρχεται σε 20.600 ευρώ, η μέση ηλικία είναι τα 38 έτη και η μέση εμπορική αξία των ακινήτων ανέρχεται σε 149.000 ευρώ. Πρώτη περιφέρεια σε υπαγωγές είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 620, ακολουθεί η Θεσσαλία με πάνω από 600 και τρίτη η Δυτική Ελλάδα με περισσότερες από 470.

Στο πεδίο του ΕΣΠΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 75% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι συμβάσεις έχουν φτάσει το 45%. Το νέο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» ξεκινά στις 17 Ιουλίου, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δέκα έργα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), συνολικής επένδυσης 1,4 δισ. ευρώ, με κορυφαίο εξ αυτών τη διαγωνιστική διαδικασία για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ακόμα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, όπου οι προσκλήσεις φτάνουν τα 1,6 δισ. ευρώ. Ειδική μνεία έκανε ο κ. Παπαθανάσης στη Μεγαλόπολη, στην οποία αναμένεται η εγκατάσταση έξι μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για επενδύσεις ύψους 210 εκατ. ευρώ που αφορούν data centers, μονάδες αποθήκευσης μπαταριών και παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων. Οι εν λόγω επενδύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 13:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης
Οικονομία

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ