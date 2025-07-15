Παπαθανάσης: Θέμα ημερών η υποβολή του 6ου αιτήματος ύψους 2,1 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης

Θέμα λίγων ημερών είναι η υποβολή του έκτου αιτήματος από την Ελλάδα για την εκταμίευση δόσης ύψους 2,1 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η αίτηση θα ακολουθήσει την έγκριση του αναθεωρημένου ελληνικού σχεδίου από το Συμβούλιο Ecofin, που αναμένεται να δοθεί στις 18 Ιουλίου, όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης. Ο στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, σε ένα πλαίσιο συνολικού ύψους 31,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026.

Κατά την παρουσίαση του τριμηνιαίου απολογισμού για το χαρτοφυλάκιό του, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο είναι το υψηλότερο της τελευταίας 15ετίας. Σημείωσε πως το Ταμείο Ανάκαμψης υπερέβη κατά 3% τον στόχο απορρόφησης για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ το ΠΔΕ στο σύνολό του κάλυψε τον στόχο κατά 98%.

Στο 50% του στόχου του το Σπίτι μου ΙΙ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο έχει ήδη πετύχει το 50% του στόχου του. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 2 δισ. ευρώ, έχει δεσμευτεί το 1 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 8.000 υπαγωγές πολιτών που έχουν λάβει έγκριση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο εισόδημα των δικαιούχων ανέρχεται σε 20.600 ευρώ, η μέση ηλικία είναι τα 38 έτη και η μέση εμπορική αξία των ακινήτων ανέρχεται σε 149.000 ευρώ. Πρώτη περιφέρεια σε υπαγωγές είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 620, ακολουθεί η Θεσσαλία με πάνω από 600 και τρίτη η Δυτική Ελλάδα με περισσότερες από 470.

Στο πεδίο του ΕΣΠΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 75% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι συμβάσεις έχουν φτάσει το 45%. Το νέο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» ξεκινά στις 17 Ιουλίου, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δέκα έργα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), συνολικής επένδυσης 1,4 δισ. ευρώ, με κορυφαίο εξ αυτών τη διαγωνιστική διαδικασία για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ακόμα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, όπου οι προσκλήσεις φτάνουν τα 1,6 δισ. ευρώ. Ειδική μνεία έκανε ο κ. Παπαθανάσης στη Μεγαλόπολη, στην οποία αναμένεται η εγκατάσταση έξι μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για επενδύσεις ύψους 210 εκατ. ευρώ που αφορούν data centers, μονάδες αποθήκευσης μπαταριών και παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων. Οι εν λόγω επενδύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.