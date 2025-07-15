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Εθνική Ασφαλιστική: Τα μηνύματα για την εξαγορά από την Πειραιώς, η πορεία του 2025 και οι άξονες μετασχηματισμού
Επιχειρήσεις
12:48 - 15 Ιουλ 2025

Εθνική Ασφαλιστική: Τα μηνύματα για την εξαγορά από την Πειραιώς, η πορεία του 2025 και οι άξονες μετασχηματισμού

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πολυεπίπεδου μετασχηματισμού, με έμφαση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την ενίσχυση της εμπορικής δυναμικής και τη βελτίωση οικονομικών επιδόσεων βασίζεται, με βάση πηγές της διοίκησης, η αναδιοργάνωση που έχει πραγματοποιήσει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική.

Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας με βάση πληροφορίες είναι:

 - Ενίσχυση και Διεύρυνση των Δικτύων Πωλήσεων

 - Αποτελεσματική Διαχείριση Κεφαλαίων και Ενεργητικού

 - Βελτιστοποίηση Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας & εμπειρίας του πελάτη και των συνεργατών

 - Εστίαση σε Προϊόντα με Διαχρονική Αξία για όλα τα μέρη

Στο πλαίσιο του τέταρτου πυλώνα, όπως αναφέρεται η Εθνική Ασφαλιστική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των γενικών ασφαλίσεων, καθώς και των προϊόντων προστασίας ζωής και προσωπικού ατυχήματος, ενώ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στους δύο παραδοσιακά ισχυρούς της τομείς: την Υγεία και την Επένδυση / Αποταμίευση.

Η εξαγορά

Όπως αναφέρεται η διαδικασία εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της εταιρείας, που ενισχύει τη σταθερότητα, ανοίγει νέες προοπτικές συνεργειών και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δυναμική — χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά της ή να μεταβάλλει την κατεύθυνση που έχει χαραχθεί. Το αναπτυξιακό της σχέδιο παραμένει σταθερό και ενισχύεται από τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών λειτουργιών της, με έμφαση στη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχημένη πορεία της μακροπρόθεσμα. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδρομήςείναι ήδη ορατά.

Ισχυρές επιδόσεις το 2024/ Αισιόδοξα τα πρώτα αποτελέσματα του 2025

Οι επιδόσεις που κατέγραψε η εταιρεία το 2024 επιβεβαιώνουν με βάση αρμόδιες πηγές τη δυναμική αυτής της πορείας. Συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε διψήφια αύξηση στην παραγωγή, επέστρεψε στην κερδοφορία και ενίσχυσε το μερίδιό της στην αγορά.

Ενδεικτικά:

 Συνολικά ασφάλιστρα: €850,3 εκατ. (+15,8%)

 Αύξηση μεριδίου αγοράς: 14,6% από 13,7% το 2023

 Αύξηση στους κλάδους Ζωής & Υγείας: +16,9%

 Αύξηση στις Γενικές Ασφαλίσεις: +12,8%

 Κέρδη προ φόρων (ΔΠΧΑ): €14,8 εκατ. (από ζημιές €38,4 εκατ. το 2023)

 Φερεγγυότητα: 188%

 Καταβληθείσες αποζημιώσεις: €704,3 εκατ.

 Ασφαλισμένοι: 1,8 εκατομμύρια (+6%)

 Ανθρώπινο δυναμικό: 670 εργαζόμενοι

 Δίκτυο διαμεσολάβησης: Πάνω από 5.000 πιστοποιημένοι συνεργάτες

Τα πρώτα αποτελέσματα του 2025, όπως σημειώνεται , δείχνουν ότι η εταιρεία παραμένει εντός των επιχειρησιακών στόχων, ενώ σε βασικούς παραγωγικούς δείκτες παρουσιάζεται διψήφια ανάπτυξη. Ταυτόχρονα παρατηρείται εντατικοποίηση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης με πελάτες και συνεργάτες, ενδυναμώνοντας τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης, ενώ ορατά είναι τα πρώτα οφέλη από την οργανωτική αναδιάρθρωση και την εφαρμογή νέων εργαλείων διαχείρισης απόδοσης.

Με βάση τη διοίκηση, η θετική πορεία του 2025 αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση ότι το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού αποδίδει. Παράλληλα, ενισχύει την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών – πελατών, εργαζομένων, συνεργατών και μετόχων – στο όραμα της εταιρείας και τις προοπτικές της.

Ο άνθρωπος και η τεχνολογία στο επίκεντρο της αλλαγής

Η επιτυχία του μετασχηματισμού, οπως τονίζεται, βασίζεται σε τρεις κρίσιμους παράγοντες:

 Στους ανθρώπους της εταιρείας, που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της αλλαγής.

 Στην εταιρική κουλτούρα, που καλλιεργεί συνεργασία, απόδοση, ευθύνη, καινοτομία και εστίαση στον πελάτη.

 Στην τεχνολογία αιχμής, που αποτελεί καταλύτη για την υλοποίηση κάθε νέου στόχου.

Προτεραιότητα στους ανθρώπους

Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής δίνει προτεραιότητα, με βάση τη διοίκηση, στους ανθρώπους της. Επικεντρώνεται στη στήριξη των ομάδων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση ενός καλύτερου καθημερινού περιβάλλοντος για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε σταθερά με τον οργανωτικό της μετασχηματισμό απλοποιώντας τη δομή με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου μοντέλου, το οποίο επιταχύνει τη λήψη των αποφάσεων και αυξάνει την αποδοτικότητα των παραγωγικών της μονάδων.

Συγκεκριμένα, η εταιρία:

- Υιοθέτησε μια νέα, ευέλικτη οργανωτική δομή, περιορίζοντας τα ιεραρχικά επίπεδα με στόχο, την καλύτερη κατανόηση και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη και πιο ευέλικτη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη πρωτοβουλιών και λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα

- Εφάρμοσε ένα νέο σύστημα Performance & TalentManagement, συνδεδεμένο με μπόνους, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, που περιλαμβάνει στοχοθέτηση, ενδιάμεσες και ετήσιες αξιολογήσεις, ανατροφοδότηση 360, ατομικά πλάνα εξέλιξης, talent poolκαι succession planning και σύστημα επιβράβευσης. Η εν λόγω πρωτοβουλία όχι μόνο αναγνωρίζει και ανταμείβει την απόδοση, αλλά, επιπλέον, καλλιεργεί μια κουλτούρα που προάγει την αξιοκρατία, τη συμπερίληψη και την υψηλή απόδοση σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί προγράμματα ευεξίας, ισορροπίας ζωής-εργασίας και soft skills για τους εργαζόμενους, δίνοντας έμφαση στην ψυχική υγεία, στη συμπερίληψη και στην καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Θεμελίωση στην Πράξη

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί οπωσ Αναφέρεται βασικό μοχλό του εκσυγχρονισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη, εργαζόμενου, και συνεργάτη και δημιουργούν απτά αποτελέσματα σε όλους τους κρίσιμους τομείς λειτουργίας.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Εθνική Ασφαλιστική έχει εστιάσει στη δημιουργία μιας ισχυρής τεχνολογικής βάσης, αναβαθμίζοντας την τεχνολογική υποδομή με επενδύσεις σε:

 Εφαρμογή σύγχρονων αρχιτεκτονικών δεδομένων

 Πλήρης εκσυγχρονισμός του IT landscape με νέες εφαρμογές και δυνατότητες συνεργασίας επόμενης γενιάς

 Διεύρυνση της χρήσης Cloud υποδομών

 API-first πλατφόρμες για εύκολη διασύνδεση

 Εκτεταμένες αυτοματοποιήσεις στο back-office, που έχουν μειώσει σημαντικά χρόνους εκτέλεσης και κόστος

 Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, με εφαρμογή διεθνών προτύπων προστασίας και συνεχούς παρακολούθησης

 Εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης, με στόχο την ανθεκτικότητα, την απλότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια

 Υλοποίηση κρίσιμων ψηφιακών εργαλείων:

- Ενσωμάτωση μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας αιτημάτων αποζημίωσης, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο διεκπεραίωσης και ενισχύοντας την εμπειρία πελατών και συνεργατών

- Ενσωμάτωση μηχανισμού τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες τιμολόγησης αυτοκινήτου (motor pricingengine), με στόχο τη δίκαιη, προσωποποιημένη και ανταγωνιστική τιμολόγηση

Με βάση τη διοίκηση η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια μεμονωμένη δράση. Είναι στρατηγική δέσμευση, ενταγμένη στο 5ετές πλάνο 2025-2029, με προβλέψεις για χρήση ΑΙ σε πωλήσεις, underwriting, εξυπηρέτηση πελάτη και υποστήριξη των ασφαλιστών στην καθημερινή εργασία.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 12:59
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