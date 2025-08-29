Γεραπετρίτης για δηλώσεις Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα – Δεν δεχόμαστε υποδείξεις

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν», υπογράμμισε σε αυστηρό τόνο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν.

Πιο αναλυτικά, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών πως η Ελλάδα ακολουθεί «φθηνή πολιτική», καλλιεργεί το αντιτουρκικό αίσθημα και τον πανικό, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πως «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία».

«Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν», είπε στη συνέχεια, σημειώνοντας: «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις.»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης που σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open διεμήνυσε πως «η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Σέβεται το διεθνές Δίκαιο, κάθε της κίνηση υπαγορεύεται από αυτό. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά δεν θα δεχτεί υποδείξεις ούτε θα βάλει ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας».

«Ο Φιντάν πήγε [στην εκπομπή] να περάσει ένα μήνυμα στην Ελλάδα», σημείωσε με τη σειρά του ο Άγγελος Συρίγος, ερμηνεύοντας τη στάση του Τούρκου ΥΠΕΞ ως απόρροια των τελευταίων δηλώσεων από την Ελλάδα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο θα προχωρήσει.