Τσουκαλάς: «Ανέκδοτο» δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της ΝΔ

Με δήλωση του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλάς αναφέρεται στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και διερωτάται “Ποιος μπορεί να πιστέψει μετά από 6 χρόνια ότι θα αλλάξουν;”.

Πιο αναλυτικά ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει: “Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε σε συνέντευξη του στο Mega και τον Νίκο Ευαγγελάτο: «αλλά το "νομιμότητα παντού", σε μία χώρα που είχε και έχει πολλές πληγές, είμαστε η μόνη κυβέρνηση που από ανέκδοτο, έχουμε αρχίσει και το κάνουμε πράξη».

Ο κ. Μαρινάκης σε εμφανή πανικό και προσπαθώντας να μηδενίσει το κοντέρ -λες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις ανέλαβε καθήκοντα- , ομολόγησε ουσιαστικά ότι το «νομιμότητα παντού» ήταν επί 6 χρόνια ανέκδοτο, αλλά τώρα η κυβέρνηση «αρχίζει να το κάνει πράξη».

Ανέκδοτο, δυστυχώς, δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος μπορεί να πιστέψει μετά από 6 χρόνια ότι θα αλλάξουν;”.