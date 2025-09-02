Πρόκληση Άγκυρας: Προειδοποιήσεις Τσελίκ για Αιγαίο - Επίσκεψη Χαφτάρ στην Τουρκία

Όπως υποστήριξε, «η ισχύς της Τουρκίας αποτελεί εγγύηση ειρήνης», αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε πως «κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο ή αλλού». Τόνισε, επίσης, ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, αλλά με ξεκάθαρη αναφορά στην τουρκική αποτρεπτική ισχύ.
Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Ιμπραήμ Καλίν, στενού συνεργάτη του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος είχε βρεθεί πρόσφατα στη Λιβύη για συνομιλίες. Η αναμενόμενη επίσκεψη θεωρείται σημαντική, δεδομένης της πολυετούς αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Χαφτάρ και την τουρκική ηγεσία, και ενδέχεται να σηματοδοτεί νέα προσέγγιση.
Την ίδια ημέρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε σαφή παρέμβαση για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο περί θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο. Η Κάλας επανέλαβε ξεκάθαρα τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, ενισχύοντας έτσι τη στήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο στο ζήτημα αυτό.