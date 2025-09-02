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Πρόκληση Άγκυρας: Προειδοποιήσεις Τσελίκ για Αιγαίο - Επίσκεψη Χαφτάρ στην Τουρκία
Ειδήσεις
23:15 - 02 Σεπ 2025

Πρόκληση Άγκυρας: Προειδοποιήσεις Τσελίκ για Αιγαίο - Επίσκεψη Χαφτάρ στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, προχώρησε σε νέες δηλώσεις με αιχμές προς την Ελλάδα και την Κύπρο, εστιάζοντας στις ισορροπίες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. 

Όπως υποστήριξε, «η ισχύς της Τουρκίας αποτελεί εγγύηση ειρήνης», αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε πως «κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο ή αλλού». Τόνισε, επίσης, ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, αλλά με ξεκάθαρη αναφορά στην τουρκική αποτρεπτική ισχύ.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Ιμπραήμ Καλίν, στενού συνεργάτη του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος είχε βρεθεί πρόσφατα στη Λιβύη για συνομιλίες. Η αναμενόμενη επίσκεψη θεωρείται σημαντική, δεδομένης της πολυετούς αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Χαφτάρ και την τουρκική ηγεσία, και ενδέχεται να σηματοδοτεί νέα προσέγγιση.

Την ίδια ημέρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε σαφή παρέμβαση για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο περί θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο. Η Κάλας επανέλαβε ξεκάθαρα τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, ενισχύοντας έτσι τη στήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο στο ζήτημα αυτό.

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