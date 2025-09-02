Τραμπ: Εθνοφρουρά στο Σικάγο, μεταφορά της Διοίκησης Διαστήματος & προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σειρά δηλώσεων του στο Οβάλ Γραφείο επέμεινε ότι σκοπεύει να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, παρά τις αντιδράσεις, ενώ δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς. Παράλληλα, σχολίασε με χιούμορ τις φήμες στα κοινωνικά δίκτυα ότι είχε πεθάνει, αποδίδοντάς τες στην προσωρινή απουσία του από συνεντεύξεις Τύπου. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει την Διοίκηση Διαστήματος στην Αλαμπάμα λόγω “εκλογικής νοθείας” στο Κολοράντο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε, ακόμα, ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, προειδοποιώντας για τη συνεχιζόμενη εισροή ναρκωτικών στη χώρα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, τη μεταφορά της έδρας της Διοίκησης Διαστήματος από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα, επικρίνοντας τις πρακτικές επιστολικής ψήφου στο Κολοράντο, τις οποίες θεωρεί πηγή εκλογικής νοθείας. Τέλος, παρουσίασε το φιλόδοξο σχέδιο «Χρυσός Θόλος», ένα αντιπυραυλικό σύστημα 175 δισ. δολαρίων με τη συμμετοχή δορυφόρων, στο οποίο η Αλαμπάμα θα παίξει κεντρικό ρόλο, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για το ενδιαφέρον του Καναδά να συμμετάσχει.

Θα μπούμε στο Σικάγο

«Θα μπούμε μέσα. Δεν είπα πότε, αλλά θα μπούμε», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας για την αποστολή της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, παρά το γεγονός ότι δικαστήριο έκρινε ότι η επέμβαση στο Λος Άντζελες ήταν παράνομη.

Στην συνέχεια, ένας δημοσιογράφος στο Οβάλ Γραφείο ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ πώς αντέδρασε όταν έμαθε, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι «ήταν νεκρός», επικαλούμενος τις εκτεταμένες φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η υγεία του επιδεινώνεται. «Το άκουσα, είναι κάπως τρελό. Την περασμένη εβδομάδα έκανα πολλές συνεντεύξεις Τύπου, όλες επιτυχημένες. Πήγαν πολύ καλά, όπως και αυτή εδώ πηγαίνει πολύ καλά. Και μετά δεν έκανα καμία για δύο ημέρες και τότε είπαν πως κάτι πρέπει να συμβαίνει με μένα», δήλωσε ο Τραμπ.

Πυροβολήσαμε σκάφος με ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ πυροβόλησαν ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, τονίζοντας: «Μόλις, τα τελευταία λίγα λεπτά, κυριολεκτικά εξουδετερώσαμε ένα σκάφος, ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά», προσθέτοντας ότι έρχονται κι άλλα. «Έχουμε πολλά ναρκωτικά που εισρέουν στη χώρα μας, εδώ και πολύ καιρό. Και μόλις τώρα, αυτά προήλθαν από τη Βενεζουέλα», είπε.

Την είδηση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με ανάρτηση του στο Χ τονίζοντας: “Όπως μόλις ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, σήμερα ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε ένα θανατηφόρο πλήγμα στη νότια Καραϊβική εναντίον σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και το χειριζόταν μια ορισμένη ναρκο-τρομοκρατική οργάνωση”.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Μεταφορά της Διοίκησης Διαστήματος λόγω ψηφοφορίας

Ο Τραμπ δήλωσε, ακόμα, ότι μεταφέρει την έδρα της Διοίκησης Διαστήματος λόγω της ψηφοφορίας στο Κολοράντο εξαιτίας των μεθόδων ψηφοφορίας του Κολοράντο.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά προωθήσει τον ψευδή ισχυρισμό ότι εκείνος –και όχι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν– κέρδισε τις εκλογές του 2020, έχει επί μακρόν αμφισβητήσει την ασφάλεια της επιστολικής ψήφου, αν και τα αποδεικτικά στοιχεία για εκλογική νοθεία είναι ελάχιστα. «Το πρόβλημα που έχω με το Κολοράντο, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, είναι ότι κάνουν επιστολική ψήφο, πήγαν σε καθολική επιστολική ψήφο», ανέφερε από το γραφείο του στον Λευκό Οίκο.

«Άρα έχουν αυτόματα νοθευμένες εκλογές. Και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Όταν μια πολιτεία στηρίζει την επιστολική ψήφο, αυτό σημαίνει ότι θέλει ανέντιμες εκλογές, γιατί αυτό σημαίνει. Έτσι έπαιξε κι αυτό μεγάλο ρόλο» συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εδώ και χρόνια έχει καλέσει να τερματιστεί η χρήση ηλεκτρονικών μηχανών ψηφοφορίας, προωθώντας αντ’ αυτών τη χρήση χάρτινων ψηφοδελτίων και χειροκίνητων καταμετρήσεων, μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους εκλογικούς αξιωματούχους, είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύ λιγότερο ακριβής από την καταμέτρηση με μηχανές.

Η Αλαμπάμα θα παίξει "καθοριστικό ρόλο" στην κατασκευή του Χρυσού Θόλου

Στην συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πόλη Χάντσβιλ, όπου θα βρίσκεται η νέα έδρα της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ, θα διαδραματίσει «καθοριστικό ρόλο» στην κατασκευή του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome (Χρυσός Θόλος).

«Όπως γνωρίζετε, αυτό θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Όλοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Αντιπυραυλική ασπίδα. Θα έχουμε έναν χρυσό θόλο, όπως δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς. Το καλύτερο, το άριστο. Και, παρεμπιπτόντως, ο Καναδάς τηλεφώνησε. Θέλουν να συμμετάσχουν, και αυτό θα είναι υπέροχο», είπε ο Τραμπ.

Ο Χρυσός Θόλος είναι ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος. Στόχος του είναι να αξιοποιήσει ένα δίκτυο εκατοντάδων δορυφόρων για να εξουδετερώνει εισερχόμενους εχθρικούς πυραύλους αφού εκτοξευτούν από χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα ή η Ρωσία.

Θα προσφύγουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς την Τετάρτη

«Αύριο πιστεύουμε ότι θα πάμε στο Ανώτατο Δικαστήριο, επειδή χρειαζόμαστε μια έγκαιρη απόφαση», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε απόφαση δικαστηρίου της 29ης Αυγούστου που έκρινε τους δασμούς του παράνομους.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα ζητήσει «επιταχυμένη απόφαση» σχετικά με τους δασμούς.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να επιστρέψουν «τρισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια δολάρια» αν το Ανώτατο Δικαστήριο συνταχθεί με κατώτερο δικαστήριο.

«Θα έπρεπε να δώσουμε πίσω τρισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια δολάρια σε χώρες που μας εκμεταλλεύονται τα τελευταία 35 χρόνια. Και δεν μπορώ να φανταστώ να συμβαίνει αυτό σε νομική βάση. Δεν έχουν καμία νομική βάση απολύτως», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε απόφαση δικαστηρίου της 29ης Αυγούστου που έκρινε τους δασμούς του παράνομους.

Το ποσό των χρημάτων που διακυβεύεται είναι πολύ μικρότερο από ό,τι ισχυρίζεται ο Τραμπ. Μέχρι τις 24 Αυγούστου, έχουν εισπραχθεί 65,8 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτούς τους δασμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.

Οι δασμοί καταβάλλονται συνήθως από τις εισαγωγικές εταιρείες και όχι από τις εξαγωγικές χώρες.

Η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι εμείς εκείνους

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τη μαζική στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, που ξεκινά σε λίγες ώρες, ως πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Όχι. Καθόλου. Η Κίνα μας χρειάζεται, και έχω πολύ καλή σχέση με τον Πρόεδρο Σι».

Πρόσθεσε: «Η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι εμείς εκείνους. Όχι, δεν το βλέπω έτσι καθόλου, όχι».