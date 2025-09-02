Κρητική Μαφία: Τι απαντά ο Πάνος Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο αρχηγό

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, παραδέχτηκε ότι γνώριζε το συγκεκριμένο πρόσωπο από την εποχή που βρισκόταν στη Νέα Δημοκρατία και ότι πράγματι επικοινώνησαν τηλεφωνικά. Εξήγησε ότι αρχικά είπε πως θα μεσολαβήσει, αλλά, όπως υποστήριξε, στη συνέχεια δεν έκανε καμία ενέργεια. Με τα λόγια του: «Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».
Οι δραστηριότητες του κυκλώματος
Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη είχε εμπλακεί σε δραστηριότητες που ξεπερνούν κάθε φαντασία, πέραν όσων είχαν ήδη αποκαλυφθεί. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν δύο αδέλφια –περιγραφόμενα ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος– ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και beach bar στον Σταυρό Χανίων.
Τι κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.
Από τις παρακολουθήσεις προέκυψε ότι τα δύο αδέλφια προσπάθησαν να επηρεάσουν την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας, προωθώντας έναν αρχιμανδρίτη της επιλογής τους. Το αντάλλαγμα που θα λάμβαναν για αυτήν την «υπηρεσία» δεν ήταν χρήματα, αλλά κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο: τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου, τα οποία ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης είχε στην κατοχή του.
Η συνομιλία Καμμένου με τον φερόμενο αρχηγό
Η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε έναν χαρακτηριστικό διάλογο ανάμεσα στον φερόμενο ως αρχηγό της σπείρας και τον Πάνο Καμμένο.
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Αρχηγός σπείρας: Εξηγεί ότι στα Χανιά υπάρχει ένας αρχιμανδρίτης που είναι «δικός τους άνθρωπος» και προορίζεται να γίνει δεσπότης μετά τον θάνατο του προηγούμενου. Παρότι δεν ήταν στη λίστα, θεωρούσε σχεδόν βέβαιη την εκλογή του, με τη στήριξη του Πατριαρχείου.
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Καμμένος: Απαντά καταφατικά.
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Αρχηγός σπείρας: Προσθέτει ότι ο αρχιμανδρίτης είναι στενός του φίλος και ότι έχει ήδη πει στον ίδιο ότι ο Καμμένος μπορεί να τον στηρίξει. Τονίζει επίσης ότι η Αμερικανική βάση στη Σούδα θέλει αυτόν τον άνθρωπο, ακόμη και ο τότε πρόεδρος Τραμπ.
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Καμμένος: Αναφέρει ότι στις 10 Οκτωβρίου έρχεται στην Ελλάδα η Κίμπερλι (προφανώς Αμερικανίδα αξιωματούχος), με την οποία συνεργάζεται στενά. Λέει ότι «ελέγχουν όλο το σύστημα» και ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκεται δίπλα του.
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Αρχηγός σπείρας: Εκφράζει έκπληξη.
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Καμμένος: Ζητά να μην μιλούν πολύ και διαβεβαιώνει ότι «αν εξαρτάται από τους Αμερικανούς, εγώ το καθαρίζω».
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Αρχηγός σπείρας: Υποστηρίζει ότι όντως το ζήτημα εξαρτάται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, καθώς η περιοχή του Ακρωτηρίου ανήκει στη δικαιοδοσία τους.
- Καμμένος: Επαναλαμβάνει με έμφαση: «Το καθαρίζω!»