Κρητική Μαφία: Τι απαντά ο Πάνος Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο αρχηγό

Ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος έδωσε τη δική του ερμηνεία στη συνομιλία που είχε με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., αναγνωρίζοντας ότι γνωρίζονταν αλλά δεν έχει κάνει καμία ενέργεια διαμεσολάβησης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, παραδέχτηκε ότι γνώριζε το συγκεκριμένο πρόσωπο από την εποχή που βρισκόταν στη Νέα Δημοκρατία και ότι πράγματι επικοινώνησαν τηλεφωνικά. Εξήγησε ότι αρχικά είπε πως θα μεσολαβήσει, αλλά, όπως υποστήριξε, στη συνέχεια δεν έκανε καμία ενέργεια. Με τα λόγια του: «Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Οι δραστηριότητες του κυκλώματος

Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη είχε εμπλακεί σε δραστηριότητες που ξεπερνούν κάθε φαντασία, πέραν όσων είχαν ήδη αποκαλυφθεί. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν δύο αδέλφια –περιγραφόμενα ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος– ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και beach bar στον Σταυρό Χανίων.

Τι κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

Από τις παρακολουθήσεις προέκυψε ότι τα δύο αδέλφια προσπάθησαν να επηρεάσουν την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας, προωθώντας έναν αρχιμανδρίτη της επιλογής τους. Το αντάλλαγμα που θα λάμβαναν για αυτήν την «υπηρεσία» δεν ήταν χρήματα, αλλά κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο: τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου, τα οποία ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης είχε στην κατοχή του.

Η συνομιλία Καμμένου με τον φερόμενο αρχηγό

Η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε έναν χαρακτηριστικό διάλογο ανάμεσα στον φερόμενο ως αρχηγό της σπείρας και τον Πάνο Καμμένο.