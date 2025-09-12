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Τα μηνύματα του «τσάρου» της ενέργειας των ΗΠΑ
Πολιτική
08:45 - 12 Σεπ 2025

Τα μηνύματα του «τσάρου» της ενέργειας των ΗΠΑ

Γιώργος Αλεξάκης
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Διακοπή της ενεργειακής σχέσης με τη Ρωσία και αύξηση των ποσοτήτων προμήθειας από τις ΗΠΑ είναι το βασικό ζητούμενο της επίσκεψης που είχε ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum στην Αθήνα. Επιφύλαξε, δε, στο φόντο της στρατηγικής αυτής κομβικό ρόλο για την Ελλάδα. 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που υπάρχουν», τόνισε, κατά τις δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Nταγκ Μπέργκαμ. Εστίασε, στο ρόλο της Ελλάδας στο «διάδρομο Βορρά – Νότου, τη μακρά ιστορία της χώρας στη ναυτιλία και τις ευκαιρίες για ενεργειακή ασφάλεια για την ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Με έμφαση δήλωσε επίσης: «Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πιστεύουμε ότι η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και στον ενεργειακό τομέα όπου η κυβέρνηση Τραμπ μεταξύ των στόχων θετει την ενεργειακή επάρκεια, πώληση ενέργειας σε φίλους και συμμάχους ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

Από τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσα, επίσης, όπου ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, Μαρίας Ρίτας Γκάλι, αλλά και εκπροσώπων των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων της χώρας – όπως οι Ευάγγελος Μυτιληναίος (Metlen), Γιώργος Περιστέρης (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή), Χρήστος Κοπελούζος, Γιώργος Τριανταφύλλου (Motor Oil), Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ), Κωνσταντίνος Ξιφαράς (ΔΕΠΑ), Ανδρέας Σιάμισιης και Σπήλιος Λιβανός (HellenIQ Energy), Αλέξανδρος Εξάρχου (ΑΚΤΩΡ) – ο Αμερικανός υπουργός ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας.

Όπως είπε ο κ. Burgum, κατά την ξενάγησή του από τη διοίκηση του ΔΕΣΦΑ στη βασική ελληνική υποδομή εισαγωγής αμερικανικού LNG, οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλες ποσότητες LNG, οι οποίες μπορούν να μεταφέρονται από πλοία ελληνικών συμφερόντων και μέσω του ελληνικού συστήματος αλλά και του Κάθετου Διαδρόμου να τροφοδοτούν ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξη τύπου που έδωσε μαζί με τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου η θέση της Ελλάδας είναι στρατηγικής σημασίας σε ότι αφορά την ενέργεια, τόσο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και για τη Μεσόγειο.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η ενέργεια είναι αναγκαία για τη στήριξη της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης και πρόσθεσε: «Η πολιτική των ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας βασίζεται σε δύο πυλώνες και ειδικότερα στη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας. Μπορούμε να προσφέρουμε ενέργεια ώστε να πάψουν να αγοράζουν οι χώρες από αυτούς που προκαλούν εντάσεις στον κόσμο, ενώ διαθέτουμε αρκετές ποσότητες για να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη περισσότερου LNG για την παραγωγή ηλεκτρισμού αφού όπως είπε τα φωτοβολταϊκά και οι μπαταρίες δεν μπορούν να στηρίξουν το φορτίο βάσης που έχει ανάγκη η επανάσταση του ΑΙ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δυναμισμό του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας.

Σε ότι αφορά ειδικότερα το ρόλο της Ελλάδας ο κ. Burgum ήταν ακόμη πιο σαφής σημειώνοντας ότι αμερικάνικο LNG μπορεί να μεταφέρεται μέσω της Ρεβυθούσας και του FSRU της Αλεξανδρούπολης στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου και να φτάνει έως την Ουκρανία.

Όπως, πάντως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, η ροή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά, ενώ η εξάρτηση από το Ρωσικό αέριο βαίνει διαρκώς μειούμενη. Το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όρους όγκου, αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, το πρώτο εξάμηνο του 2025 το 81% του LNG που εισήχθη στην Ελλάδα ήταν αμερικανικής προέλευσης ή αλλιώς από τα 54 πλοία που έδεσαν στη Ρεβυθούσα τα 50 μετέφεραν αμερικανικό αέριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή η δυναμικότητα της Ρεβυθούσας ανέρχεται σε περίπου 7 bcm αερίου ετησίως ενώ επιπλέον 3 bcm ετησίως είναι η δυναμικότητα του FSRU της Αλεξανδρούπολης, όπως εξήγησε στον κ. Burgum η κυρία Γκάλι οι επενδύσεις που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ο ΔΕΣΦΑ θα αυξήσουν τη δυναμικότητα εξαγωγών από το ελληνικό σύστημα στα 8,5 bcm.

Τέλος ο κ. Burgum μίλησε για τη στρατηγική θέση της Ελλάδας σε ότι αφορά τις δυνατότητες μεταφοράς φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη, ειδικά εν όψει της πλήρους απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Με τον Ελληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο αλλά και ότι η απεξάρτηση αυτή θα πρέπει να είναι αληθινή και να μην εισάγεται ρωσικό αέριο μέσω Τουρκίας στην ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 11:37
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