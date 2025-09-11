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Κυβερνητικές πηγές για Safe &amp; Τουρκία: Όχι σε ένταξη κράτους που απειλεί μέλος της ΕΕ
Πολιτική
23:41 - 11 Σεπ 2025

Κυβερνητικές πηγές για Safe & Τουρκία: Όχι σε ένταξη κράτους που απειλεί μέλος της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

Όπως αναφέρουν, αν και δεν κατονομάζουν την Τουρκία, οι κυβερνητικές πηγές: «Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας» και συμπληρώνουν: «Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών».

Επιπλέον όπως τονίζουν: «Η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης».

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