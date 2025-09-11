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Παπασταύρου σε Μπέργκαμ: Ισχυρή η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ
Πολιτική
19:23 - 11 Σεπ 2025

Παπασταύρου σε Μπέργκαμ: Ισχυρή η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum, υποδέχθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν στρατηγικά ζητήματα στο πλαίσιο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, αλλά και θέματα που αφορούν σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες οδηγούν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας, μέσα και από την αξιοποίηση της γεωπολιτικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθούν τα σημεία ομιλίας του Υπουργού, κ.Σταύρου Παπασταύρου:

«Με μεγάλη τιμή σας καλωσορίζω σήμερα στην Ελλάδα, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού Αξιωματούχου στην χώρα μας από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για το προνόμιο αυτό.

• Πριν μπω στην ουσία της επίσκεψής σας, θέλω να υπογραμμίσω τον ιδιαίτερο συμβολισμό της σημερινής ημέρας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για όλο τον κόσμο. Την 11η Σεπτεμβρίου τιμούμε τη μνήμη όσων χάθηκαν από τα τρομοκρατικά χτυπήματα, μεταξύ αυτών και δεκάδων Ελληνοαμερικανών. Εκφράζω τη βαθύτερη αλληλεγγύη μου προς τον αμερικανικό λαό, και τον αποτροπιασμό μου για την εν ψυχρώ δολοφονία του Charlie Kirk.

• Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν και παραμένουν κορυφαίος στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας. Οι σχέσεις των κρατών μας, υπό την Προεδρία Τραμπ και την Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ, βασιζόμενες σε δύο πυλώνες: τη στρατηγική συνεργασία και την ενεργειακή συνεργασία.

• Ιδιαίτερα στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας, οι χώρες μας αναβαθμίζουν τη δυναμική της διμερούς μας σχέσης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών, γεωπολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών - ειδικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, που φέρνει επαναστατικές εξελίξεις στις οποίες η ΗΠΑ πρωτοστατεί και η χώρα μας βρίσκεται στην πρωτοπορία. Κινητήριος δύναμη όλων αυτών των μεταβλητών είναι η ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική.

• Η κατάθεση προσφοράς από τη σύμπραξη των εταιρειών Chevron, της 2ης μεγαλύτερης ιδιωτικής πετρελαϊκής εταιρίας στον κόσμο, και HELLENiQ ENERGY για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης συνιστά μια μεγάλη εθνική επιτυχία με ενεργειακά, οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Αποτελεί, δε, ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη χώρα μας, απόδειξη των αγαστών διμερών μας σχέσεων, καθώς και της ελκυστικότητας του κλάδου της εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.

• Η ροή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά, ενώ η εξάρτηση από το Ρωσικό αέριο βαίνει διαρκώς μειούμενη. Το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNGκατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όρους όγκου, αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

• Μέσω της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, τα σημεία εισόδου LNG της χώρας μας που συνδέονται με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας και τον Κάθετο Διάδρομο, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

• Οι υποδομές οδηγούν το αμερικανικό LNG όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά μέχρι την Μολδαβία και την Ουκρανία, προσφέροντας σταθερότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

• Γι’ αυτό η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε μια νέα γενιά έργων διασύνδεσης. Το όραμά μας είναι σαφές: να μετατρέψουμε την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε πραγματικό ενεργειακό κόμβο - εξασφαλίζοντας ασφάλεια εφοδιασμού, σταθερότητα δικτύων και τιμών, καθώς και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών σε ένα ταχέως αποανθρακοποιούμενο περιβάλλον.

• Με τη νέα Συμφωνία-Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε μόλις τον περασμένο μήνα, αναμένουμε η συνεργασία αυτή να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

• Και περιμένουμε με χαρά τη διοργάνωση της επόμενης συνεδρίασης των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC) τον Νοέμβριο στην Αθήνα.

• Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί αξιόπιστο κόμβο διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας στην Ευρώπη, πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας για την περιοχή μας, και σταθερό φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 19:36
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