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Μπέργκαμ: Στρατηγικός εταίρος η Ελλάδα - Πώληση ενέργειας στους φίλους και συμμάχους
Πολιτική
13:15 - 11 Σεπ 2025

Μπέργκαμ: Στρατηγικός εταίρος η Ελλάδα - Πώληση ενέργειας στους φίλους και συμμάχους

Reporter.gr Newsroom
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Το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και την πεποίθηση πως οι διμερείς σχέσεις μπορούν να ενισχυθούν και να επεκταθούν, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας, έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, σήμερα (Πέμπτη, 11/9).  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της Chevron για την προσφορά της στον διαγωνισμό για τα ελληνικά θαλάσσια blocks της Κρήτης και σημείωσε: «Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την περιοχή».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

«Η παρουσία σας συμπίπτει με την 11η Σεπτεμβρίου, είναι μια ημέρα φορτισμένη συναισθηματικά», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας ακόμη τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ το βράδυ της Τετάρτης (10/9).

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας και η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Αφού, δε, χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα στιγμή για να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική συνεργασία και να επικεντρωθούμe στην ενεργειακή συνεργασία», ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού έρχεται «μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της Chevron για τα δικαιώματα σεισμικών ερευνών νότια της Κρήτης επιβεβαιώνοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας στην περιοχή».

«Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την περιοχή. Είμαστε μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο, είμαστε κόμβος διαμετακόμισης, εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια και προσβλέπουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας προς όφελος των λαών μας» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός μας εταίρος

«Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πιστεύουμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να επεκταθούν και ενισχυθούν ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας» είπε ο κ. Μπέργκαμ ξεκινώντας τις δηλώσεις του.

Όπως είπε «η κυβέρνηση Τραμπ έχει ορισμένους στόχους που συνδέονται με την ενέργεια και ένας από αυτούς είναι η ενεργειακή επάρκεια, η πώληση ενέργειας στους φίλους και συμμάχους ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

«Ο διάδρομος Βορρά-Νότου, ο ρόλος της Ελλάδας με τη μακρά ιστορία στη ναυτιλία και την πρόσβαση στη θάλασσα, με το σύστημα αγωγών που εκτείνεται βόρεια από εδώ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί» κατέληξε ο Αμερικανός υπουργός.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 13:25
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