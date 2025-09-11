Μπολσονάρο: Κρίθηκε ένοχος για απόπειρα πραξικοπήματος ο «εκλεκτός» του Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο ακροδεξιός Ζαΐρ Μπολσονάρο, κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση στρατιωτικού πραξικοπήματος, όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας με πλειοψηφική απόφαση των δικαστών.

Η δικαστής Κάρμεν Λουσία Αντούνες Ρότσα τόνισε ότι ο Μπολσονάρο, που εξελέγη το 2018, προσπάθησε να παραμείνει στην εξουσία με βία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022. «Προσπάθησε να σπείρει τον κακόβουλο σπόρο της αντιδημοκρατίας», ανέφερε η Ρότσα, προσθέτοντας ότι οι θεσμοί της Βραζιλίας επέζησαν και αντεπιτέθηκαν. «Η βραζιλιάνικη δημοκρατία δεν κλονίστηκε», υπογράμμισε, προειδοποιώντας για την εξάπλωση του «ιού του αυταρχισμού».

Ο Μπολσονάρο κατηγορήθηκε τον Φεβρουάριο ότι προωθούσε σχέδιο υπονόμευσης στις εκλογές του 2022 και ότι επιχείρησε να ανατρέψει τα αποτελέσματα, παρά την απουσία στοιχείων νοθείας. Ο γενικός εισαγγελέας της Βραζιλίας, Πάολο Γκονέτ Μπάνκο, ανέφερε ότι ο Μπολσονάρο και 33 συνεργάτες του συμμετείχαν σε εγκλήματα κατά της δημοκρατίας και σε σχέδιο πραξικοπήματος για να παραμείνουν στην εξουσία, αψηφώντας τη νίκη του σημερινού προέδρου, Λούλα ντα Σίλβα.

Οι κατηγορίες προκάλεσαν αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Στα τέλη Αυγούστου, η αμερικανική κυβέρνηση ανακάλεσε τη βίζα του Βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμολογική επιβάρυνση 50% σε μέρος των βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη δίκη «κυνήγι μαγισσών» κατά του ακροδεξιού πρώην προέδρου. Επιπλέον, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, επικεφαλής της δίκης για την απόπειρα πραξικοπήματος, ανακαλώντας τη βίζα του.