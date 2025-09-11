Σκάνδαλο Μενέντεζ: Στη φυλακή για 4,5 χρόνια και η σύζυγος του πρώην γερουσιαστή

Η Ναντίν Μενέντεζ, σύζυγος του άλλοτε πανίσχυρου γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 4,5 ετών για τον ρόλο της σε ένα εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς, που οδήγησε τον πρώην γερουσιαστή στη φυλακή.

Η 58χρονη είχε ήδη καταδικαστεί τον Απρίλιο για δωροληψία, με σκοπό την άσκηση επιρροής του Μενέντεζ υπέρ της Αιγύπτου και επιχειρηματιών από το Νιου Τζέρσεϊ. Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σκανδάλου που αποκάλυψε την εμπλοκή υψηλόβαθμων πολιτικών στις ΗΠΑ σε ανάρμοστες συναλλαγές με ξένες κυβερνήσεις.

Ο Μπομπ Μενέντεζ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για 16 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων δωροληψία και απάτη. Η δίκη του ήταν ιστορική, καθώς ήταν η πρώτη φορά που Αμερικανός γερουσιαστής κρίθηκε ότι ενεργούσε ως ξένος πράκτορας.

«Η κατηγορούμενη και ο συνεργός της στο έγκλημα, ο πρώην γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ενεπλάκησαν στην πιο ξεδιάντροπη μορφή διαφθοράς δημόσιου λειτουργού, έλαβαν ράβδους χρυσού, μετρητά και ένα πολυτελές αυτοκίνητο σε αντάλλαγμα για την επιρροή του γερουσιαστή», δήλωσε ο εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον.

Η Ναντίν Μενέντεζ επρόκειτο να δικαστεί μαζί με τον σύζυγό της, αλλά η δίκη της είχε αναβληθεί λόγω θεραπείας για καρκίνο του μαστού, γεγονός που καθυστέρησε την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το σκάνδαλο και οι καταδίκες της οικογένειας Μενέντεζ αποτελούν ένα ισχυρό πλήγμα για τη δημόσια εικόνα της αμερικανικής πολιτικής και φέρνουν στο φως τις επιπτώσεις της διαφθοράς σε υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα.