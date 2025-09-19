Έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Ακριβάκης - Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Συλλυπητήρια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Αλέκου Ακριβάκη:

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας» ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Αλέξανδρος Ακριβάκης γεννήθηκε στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου του 1944 και ήταν παντρεμένος με την Αικατερίνη Γιαννακού. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981, του 1989 (Ιουνίου), του 1990, του 1993, του 1996 του 2000 και του 2004.

Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για θέματα Εθνικής Άμυνας- Εξωτερικών υποθέσεων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης- Δημόσιας Τάξης – Δικαιοσύνης, υπουργός Επικρατείας (7.7.2003 έως 10.3.2004), υφυπουργός Γεωργίας (15.9.1995 έως 22.1.1996). Από τις 15.7.1965 ήταν εκδότης της εφημερίδας «Ανένδοτος Βοιωτίας».