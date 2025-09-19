Περί Μιλένας και Ανδρέα

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της μετακίνησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, διακινήθηκαν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ο Ανδρουλάκης πριμοδότησε στις τελευταίες εκλογές τη Μιλένα Αποστολάκη εις βάρος του Λοβέρδου στη Β’ Αθηνών που ήταν και οι δυο υποψήφιοι. Η κυρία Αποστολάκη κέρδισε την έδρα με μεγάλη διαφορά.

Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: Πώς πριμοδότησε ο Ανδρουλάκης την Αποστολάκη στο Βόρειο τομέα, αφού λίγο καιρό νωρίτερα στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ είχε χάσει σε αυτή την περιφέρεια από τον Λοβέρδο; Πώς ο αδύναμος και χαμένος Ανδρουλάκης (βγήκε τρίτος με πρώτο τον Λοβέρδο και δεύτερο τον Γ. Παπανδρέου) επηρέασε τις χιλιάδες ψηφοφόρους του νικητή Λοβέρδου να στραφούν εναντίον του στην περιφέρεια που ο Ανδρέας σάρωνε;

Φυσικά και δεν πριμοδότησε ο Ανδρουλάκης την Αποστολάκη, κέρδισε με τη σκληρή δουλειά της. Όμως ας υποθέσουμε ότι το είχε κάνει ο Ανδρουλάκης. Όπως το βλέπουμε εμείς, αυτό θα αποδείκνυε ότι ορθώς επέλεξε την Αποστολάκη που είναι ΠΑΣΟΚ, έναντι ενός υποψηφίου που αντί να στηρίζει το κόμμα του κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία. Και που μεταξύ μας, αν είχε κερδίσει τις εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το 2021, θα είχε πάει ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ.