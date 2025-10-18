Εγκαινιάστηκε η Δομή Υφαντικής Τέχνης στη Βλάστη από τη Λίνα Μενδώνη

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εγκαινίασε τη δομή Υφαντικής Τέχνης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία στεγάζεται στο παλαιό σουηδικό εργοστάσιο στη Βλάστη.

Το εργοστάσιο, που είχε κατασκευαστεί από σουηδική μη κερδοσκοπική οργάνωση, λειτούργησε από τη δεκαετία του 1960, με τις γυναίκες της ορεινής Βλάστης να εργάζονται ως υφάντρες, και σταμάτησε τη λειτουργία του το 1987.

Μετά από αρκετά χρόνια εγκατάλειψης, ο Δήμος Εορδαίας ανέλαβε τη συντήρηση του κτιρίου και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησαν στην αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Αυτή τη στιγμή, δεκαπέντε γυναίκες συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που προσφέρει το πανεπιστήμιο και παρακολουθούν μαθήματα υφαντικής και ταπητουργίας στους αργαλειούς του παλαιού σουηδικού σχολείου.

Η Άννα, μία από τις εκπαιδευόμενες, εξήγησε στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή "Περίμετρος" ότι ξεκίνησαν από το μηδέν, αλλά πλέον είναι σε θέση να δημιουργούν πλήρη έργα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ζιώγας, υπεύθυνος της δομής και καθηγητής ζωγραφικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε τις εξαγγελίες του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την συνέχιση αυτού του προγράμματος και πρόσθεσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι πιστοποιημένοι και έτοιμοι να ασκήσουν επαγγελματικά το αντικείμενο, μετά από πολλά χρόνια εξάσκησης.