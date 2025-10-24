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Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Περιμένουμε τον κ. Σκέρτσο στην Εξεταστική Επιτροπή
Πολιτική
16:10 - 24 Οκτ 2025

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Περιμένουμε τον κ. Σκέρτσο στην Εξεταστική Επιτροπή

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «γνώριζε τα πάντα» για το σκάνδαλο και συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία «παρακρατικού μηχανισμού» που καταχράστηκε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρουσία του κ. Σκέρτσου, του κ. Μυλωνάκη και του ίδιου του πρωθυπουργού στην Εξεταστική Επιτροπή, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη για συγκάλυψη και «απόλυτη πολιτική ευθύνη». Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα για «λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή».

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής: «Η παραδοχή του κ. Σκέρτσου ότι η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «γνώριζε τα πάντα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρίπτει κάθε δικαιολογία της ΝΔ. Δεν μιλάμε για αμέλεια ή ανικανότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο σκηνοθέτης, ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου.

Όχι μόνο ήξεραν, όχι μόνο συγκάλυπταν, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, έβγαζαν εγκυκλίους για να περιορίζονται οι έλεγχοι και να πλουτίζουν τα γαλάζια παιδιά με εικονικές δηλώσεις, πίεζαν για την αποδέσμευση ΑΦΜ και υποκλίνονταν στους «Μαγειρίες», τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» του κυκλώματος.

Απαιτούμε ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μυλωνάκης να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να πουν στον ελληνικό λαό τι γνώριζαν. Και φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη.

Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή και ευθύνη: Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος.

Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί άλλο τη διαφθορά και την αλαζονεία. Η μόνη απάντηση είναι λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε έντιμη και προοδευτική κατεύθυνση».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 18:04
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