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Στο φουλ οι μηχανές για τα ψηφοδέλτια – Τα ονόματα που συζητούνται στα κόμματα
Πολιτική
08:36 - 02 Σεπ 2026

Στο φουλ οι μηχανές για τα ψηφοδέλτια – Τα ονόματα που συζητούνται στα κόμματα

Reporter.gr Newsroom
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Η μεταγραφολογία δίνει και παίρνει, παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών φέρεται να μετατίθεται για την άνοιξη, προς τη λήξη της τετραετίας, αντί για το φθινόπωρο.

Όσον αφορά το κυβερνητικό κόμμα, δεν αναμένονται σαρωτικές αλλαγές, ωστόσο μελετώνται βιογραφικά νέων στελεχών που θα μπορούσαν να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια. Παράλληλα, επιχειρεί να αποτρέψει τυχόν εκροές υποψηφίων, κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση, προς το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ παράλληλα κάνει και ένα άνοιγμα στον χώρο των celebrities, με τις πληροφορίες να θέλουν τον πρώην κριτή του reality Next Top Model να εντάσσεται στα ψηφοδέλτια.

Έντονες είναι οι διεργασίες και στο ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι το νέο κύμα διεύρυνσης που επιδιώκει η ηγεσία του έχει καθυστερήσει, μεταξύ άλλων, και λόγω εσωτερικών αντιθέσεων. Τελευταία μεταγραφή ήταν ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος προερχόταν από το κόμμα Κασσελάκη και είχε εισέλθει στη Βουλή μέσω της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τα πιο δυνατά ονόματα που ακούγονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών είναι η Νίνα Κασιμάτη – η οποία διαγράφηκε, μάλλον με δική της επιδίωξη, από τον ΣΥΡΙΖΑ – και η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία αποχώρησε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη. Αμφότερες είχαν αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου.

Από εκεί και ύστερα, γίνονται συζητήσεις με ανεξάρτητους βουλευτές: τη Μυρτώ Κοροβέση, τον Ανδρέα Αυλωνίτη και τη Γιώτα Πούλου, καθώς και τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ενώ κάποιες πληροφορίες θέλουν και τον αποπεμφθέντα από τη Νέα Δημοκρατία Μάριο Σαλμά να συζητά το ενδεχόμενο καθόδου.

Πιο δύσκολη είναι η εξίσωση για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς πλήθος πρώην συνοδοιπόρων του επιδιώκουν την ένταξή τους στα ψηφοδέλτια του εγχειρήματος. Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός προορίζεται να στηρίξει κατά βάση νέους εκπροσώπους, με στοχευμένες «μεταγραφές».

Τα ονόματα που παίζουν είναι της Όλγας Γεροβασίλη και της Πόπης Τσαπανίδου, που πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκαν, του Γιώργου Καραμέρου, που παρέδωσε την έδρα, και του Κώστα Ζαχαριάδη, που αποχώρησε από την Κουμουνδούρου.

Τέλος, στον ΣΥΡΙΖΑ καταστρώνουν ήδη σχέδια για τα ψηφοδέλτια, με τις επιμέρους επιστροφές στελεχών, κυρίως από τη Νέα Αριστερά, να μην αποκλείονται, αλλά τις όποιες «διαπραγματεύσεις» να προμηνύονται δύσκολες.

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